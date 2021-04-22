Busabah Malatya Busabah Malatya
22 Nis 2021 - 20:36- Yaşam G: 22 Nis 2021 - 21:06

Buzağı destek ödemeleri başladı!

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada buzağı destek ödemelerinin bugün itibariyle başladığını söyledi.
mask

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 milyar 468 milyon 537 bin 735 Türk Lirası'nın üreticilerin hesaplarına aktarıldığını söyledi.

Bakan Pakdemirli'nin tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklaması şu şekilde:

Buzağı desteği (2020 yılı 1. Dönem) kapsamında 676.000 yetiştiricimize, 3.314.449 baş buzağı için, 1 milyar 436 milyon 856 bin 835 TL,
Manda desteği (2020 yılı) kapsamında 10.449 yetiştiricimize, 82.303 baş dişi manda için, 24 milyon 42 bin 550 TL,
Malak desteği (2020 yılı 1. Dönem) kapsamında ise 8.253 yetiştiricimize, 29.326 baş malak için 7 milyon 636 bin 350 TL,
Olmak üzere Toplamda 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 TL destek ödemesini bugün saat 17.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz.

( Haber Merkezi)

# buzağı, destek ödemeleri, tarım bakanı, bekir pakdemirli, için, Merkezi, haber, türk, bakan

22 Nis 2021 - 20:36 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

LÖSEV’DEN HASTALARINA KOLİ KOLİ MUTLULUK! mask
LÖSEV’DEN HASTALARINA KOLİ KOLİ MUTLULUK!
DOĞA NİMETİ IŞGIN mask
DOĞA NİMETİ IŞGIN
TOKİ’nin indirim kampanyası 21 Nisan’da başlıyor mask
TOKİ’nin indirim kampanyası 21 Nisan’da başlıyor
TATLI LÜKSE GİRİYOR mask
TATLI LÜKSE GİRİYOR
MASKİ, KALE’YE ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIYOR mask
MASKİ, KALE’YE ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIYOR
Meteorolojiden 4 İl İçin Fırtına Uyarısı mask
Meteorolojiden 4 İl İçin Fırtına Uyarısı
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
YEŞİLYURT ORGANİZESİ AMA MALATYALI YOK! mask
YEŞİLYURT ORGANİZESİ AMA MALATYALI YOK!
Sıradaki isim Çınar mı? mask
Sıradaki isim Çınar mı?
Skandalda İnterpol devreye girdi! mask
Skandalda İnterpol devreye girdi!
Özel Kalem Müdürü görevden mi alındı? mask
Özel Kalem Müdürü görevden mi alındı?
“BİZİM SAVAŞIMIZ YENİDEN BAŞLADI” mask
“BİZİM SAVAŞIMIZ YENİDEN BAŞLADI”
KAHTALI: HADSİZ, ALÇAKLIK, HUKUKSUZ BULUYORUM mask
KAHTALI: HADSİZ, ALÇAKLIK, HUKUKSUZ BULUYORUM

GALERİ

ÇİFTÇİLER KAZAN KALDIRDI mask
ÇİFTÇİLER KAZAN KALDIRDI
“Belediye başkanı acilen görevden el çektirilmelidir” mask
“Belediye başkanı acilen görevden el çektirilmelidir”
Çilesiz otobüs durağı yenilendi! mask
Çilesiz otobüs durağı yenilendi!
ARSLANTEPE TEMMUZ’U BEKLİYOR mask
ARSLANTEPE TEMMUZ’U BEKLİYOR
“YEREL YÖNETİM ANLAYIŞLARI BU MU?” mask
“YEREL YÖNETİM ANLAYIŞLARI BU MU?”
Camiler dezenfekte ediliyor! mask
Camiler dezenfekte ediliyor!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL