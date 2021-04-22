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22 Nis 2021 - 19:52- Sağlık G: 22 Nis 2021 - 19:58

Son 24 saatte 354 kişi vefat etti!

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 354 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 54 bin 791 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.
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Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 354 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 37 bin 329’a yükseldi. Toplamda 45 milyon 40 bin 704 test yapıldı. Bugün yapılan 312 bin 109 testten, 54 bin 791 yeni vaka sayısı, 3 bin 128 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 501 bin 382 olduğu, bugün iyileşen 65 bin 593 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 909 bin 935’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 463 olduğu açıklandı.( İHA)

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22 Nis 2021 - 19:52 - Sağlık

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