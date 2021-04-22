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22 Nis 2021 - 18:14- Eğitim G: 22 Nis 2021 - 18:20

30 öğretim üyesi alınacak!

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak
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Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerine,  2547  sayılı  Kanun  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği   ile  Recep  Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# ile, için, Erdoğan

22 Nis 2021 - 18:14 Malatya- Eğitim

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