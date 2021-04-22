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22 Nis 2021 - 16:35- Spor G: 22 Nis 2021 - 16:37

“ŞUTU KAPATMAMIZ GEREKİYORDU”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, berabere bitecek bir müsabakadan mağlubiyetle ayrıldıklarını ifade ederek, “İyi mücadele verirken Obertan’ın sırtı dönükken 20 metreden o golü atması Erzurumspor açısından önemliydi. Bizim orada şutu kapatmamız gerekiyordu. Maalesef 90+6’da golü yediğimiz zaman, o mücadeleden sonra hayal kırıklığı oluyor” dedi.
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Süper Lig’in 36. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda BB Erzurumspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Buz,

Çok önemli müsabakaya çıktık. Her iki takım açısından çok önemliydi tabii. Biz de burada 3 puan almak istedik. Hiç olmazsa 1 puan bizim için iyi olacaktı. Beraberlik görünen bir müsabakada ilk 15-20 dakikada biz daha iyi oyundaydık. Pozisyonumuz da vardı, Kubilay’ın çok iyi pozisyonu vardı. Kendi ataklarımızı daha olgunlaştırmış olabilseydik, golü bulabilseydik biz kazanacaktık. İyi mücadele verirken Obertan’ın sırtı dönükken 20 metreden o golü atması önemliydi Erzurumspor açısından. Biz orada şutu kapatmamız gerekiyordu. Maalesef 90+6’da golü yediğimiz zaman, o mücadeleden sonra hayal kırıklığı oluyor. Önümüzde Pazar günü Ankaragücü müsabakası var ona konsantre olmamız gerekiyor. Bu müsabakayı hemen kapatacağız, önümüze bakacağız. Yolumuza devam etmek durumundayız. Hasta olan arkadaşlarımız var. Tetteh, Zuqui alternatif olarak geri dönecekler. Oyun içerisinde de değişiklikler yapmak durumundaydık. Özellikle kendi savunmamızla ilgili. Aslında savunmamız çok iyi gidiyordu son haftalarda. Wallace müsabakadan önce maalesef sakatlandı. Semih oyuna girdi, o da sakatlandı. Değişiklikler yapmak durumundaydık. Aslında berabere olacak bir müsabaka. 1-0 mağlup olduk. Semih bir kontrolden geçmesi gerekiyor. Orada bir çarpışma sonucu kafasında bir sıkıntı oldu. Umarım bir sıkıntı yoktur

şeklinde konuştu. (İHA)

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22 Nis 2021 - 16:35 Malatya- Spor

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