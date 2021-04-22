22 Nis 2021 - 16:35- Spor

“ŞUTU KAPATMAMIZ GEREKİYORDU”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, berabere bitecek bir müsabakadan mağlubiyetle ayrıldıklarını ifade ederek, “İyi mücadele verirken Obertan’ın sırtı dönükken 20 metreden o golü atması Erzurumspor açısından önemliydi. Bizim orada şutu kapatmamız gerekiyordu. Maalesef 90+6’da golü yediğimiz zaman, o mücadeleden sonra hayal kırıklığı oluyor” dedi.