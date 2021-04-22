Ambulans helikopter hasta çocuk için havalandı

Malatya’da aniden rahatsızlanan çocuk, ambulans helikopter ile tıp merkezine yetiştirildi.
Edinilen bilgiye göre, Arapgir ilçesinde evde aniden rahatsızlanan B.K. isimli 7 yaşındaki çocuk, önce Arapgir İlçe Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste görevli doktorun müdahale ettiği çocuğun nabzının çok yüksek olması nedeniyle, tam donanımlı hastaneye gitmesi gerektiği yönünde karar alındı. İlçenin donanımlı hastaneye uzak olmasından dolayı Malatya’da konuşlu bulunan 112 ambulans helikopter ekibine bilgi verildi. Ambulans helikopter ilçeye inerek çocuğu alıp Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne götürdü. Çocuğa müdahalenin Turgut Özal Tıp Merkezinde yapıldığı belirtilirken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.