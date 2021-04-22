U19 GALİBİYETİ KAÇIRDI

U19 Yeni Malatyaspor sahasında BB. Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Orduzu Pınarbaşı’nda oynanan mücadeleye her iki takımda dengeli bir oyun anlayışıyla başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken iki takımda devre arasına 0-0 eşitlikle girdiği. İkinci yarıya hızlı başlayan U19 Yeni Malatyaspor 55. dakikada Onur Hüseyin Gevgin’in kafasıyla ağlara gönderdiği golle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde oyuna istediği ağırlığı koyamayan sarı kırmızılılar 81. dakikada konuk ekipten Hüseyin Mevlütoğlu’nun golüne engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

STAT: Orduzu Pınarbaşı Sentetik Saha

HAKEMLER: Osman Yener (Orta hakem), Abdullah Özcan (1. Yardımcı hakem), Erkan Özpınar (2. Yardımcı hakem), Ezgi Şahin (Dördüncü hakem)

YENİ MALATYASPOR: 25.Murat Akşit, 2.Abuzer Abiç, 3.Necati Gürüş, 4.Yusuf Kenan İsimbay, 5.Philip Gameli Awuku, 10.Onur Hüseyin Gevgin, 11. Yasin Çırkagamış (Dk.46 Mehmet Suha Yiğit), 8.Emirhan Türkmen (Dk.55 Mikail Serhat Esenlik-Dk.85 Haqi Osman), 9.Hakan Çatar, 14.Burak Efe Yaz (Dk.46 Metehan Ünal), 7.Berat Yaman (Dk.46 Umut Taniş)

YEDEKLER: 30.Talha Dere, 17.Yiğit Ulaş, 13.Mikail Serhat Esenlik, 18.Metehan Ünal, 19.Haqi Osman, 15.Mehmet Suha Yiğit, 16.Mehmet Emin Taştan, 6.Umut Taniş, 20.Emircan Bayrakdar

TEKNİK SORUMLU: Ercüment Kurt

BB. ERZURUMSPOR:12.Yusuf Kandil, 2.Serhat Duman, 3.İdris Ömer Erdal, 5.Recep Derin, 14.Haluk Hakan Baydan(Dk.46 Fırat Şaşi) 8.Ahmet Eren Akgüney, 19.Abdel Rafii Mesrar, 10.Yusuf Koç (Dk.46 Ahmet Eren Aksakal), 17.Mustafa Gürkan Varlık (Dk.46 Güney Yılmaz), 18.Ahmet Deha Sarıahmet (Dk.46 Murat Dinç), 9.Hüseyin Mevlütoğlu (Dk.83 Eyüp Oskan)

YEDEKLER: 1.Fırat Aymak 15.Enes Yiğit, 13.Ahmet Eren Aksakal, 7.Güney Yılmaz, 11.Murat Dinç, 20.Eyüp Oskan, 4.Fırat Şaşi, 16.Eren Özdemir, 6.Yakup Kırtay

TEKNİK SORUMLU: Mehmet Karabina

GOLLER: Dk.55 Onur Hüseyin Gevgin (Yeni Malatyaspor), Dk.81 Hüseyin Mevlütoğlu (BB.Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Dk.40 Berat Yaman, Dk.88 Yusuf Kenan İsimbay, Dk.90 Mikail Serhat Esenlik (Yeni Malatyaspor), Dk.13 Recep Derin, Dk.82 Abdel Rafii Mesrar (BB. Erzurumspor)