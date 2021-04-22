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22 Nis 2021 - 13:42- Spor G: 22 Nis 2021 - 13:46

USULSÜZ SEYİRCİ GÖZLEMCİDEN KAÇMADI!

Yeni Malatyaspor’un geçtiğimiz hafta Alanyaspor’u konuk ettiği karşılaşmada Malatya Stadyumu’na usulsüz seyirci alındığı tespit edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından 20.04.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporunda şu ifadelere yer verildi:

HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 17.04.2021 tarihinde oynanan HELENEX YENİ MALATYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR  Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

( HABER MERKEZİ)

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22 Nis 2021 - 13:42 Malatya- Spor

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