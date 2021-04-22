USULSÜZ SEYİRCİ GÖZLEMCİDEN KAÇMADI!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından 20.04.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporunda şu ifadelere yer verildi:
HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 17.04.2021 tarihinde oynanan HELENEX YENİ MALATYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.