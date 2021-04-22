USULSÜZ SEYİRCİ GÖZLEMCİDEN KAÇMADI!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından 20.04.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporunda şu ifadelere yer verildi:

HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 17.04.2021 tarihinde oynanan HELENEX YENİ MALATYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

( HABER MERKEZİ)