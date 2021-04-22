22 Nis 2021 - 13:37- Sağlık

Ramazan’da 6 Sağlıklı Beslenme Önerisi

Ramazan ayında oruç tutmanın sağlık açısından da faydaları var. Fakat bu faydayı görebilmek için süreci iyi yönetmek gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bunun için öncelikle herhangi bir sağlık problemimiz olmamalı, sahurda mutlaka bir öğün yapmalıyız, iftarda ağır ve dengesiz beslenmemeliyiz” dedi.