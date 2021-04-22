YASAĞA GEREK KALMADI, UÇUŞLAR AÇILDI!

Türkiye, başta İngiltere olmak üzere Danimarka’ya getirdiği uçuş yasağını kaldırdı. Alınan uçuş yasağı kararı, ‘ koronavirüs varyantının Covid-19’un alt tipi’ olduğu gerekçesiyle kaldırıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu dün Vali Aydın BARUŞ başkanlığında toplandı. Toplantıda öne çıkan maddelerde İngiltere ve Danimarka uçuşlarının tekrardan açılması oldu. Toplantıda Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına yer verilerek, İngiltere ve Danimarka uçuşlarına getirilen kısıtlamanın kaldırıldığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkan koronavirüs varyantının, artık yaygın olarak saptanan Covid-19 alt tipi olduğunu ifade etti.

Toplantıda ayrıca Hindistan’dan ülkemize gelecek kişilere yönelik ilave tedbirlerin uygulanacağına da yer verildi. ( Haber Merkezi)