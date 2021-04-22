Malatya'da 2 kardeş aynı gün virüse yenildi!

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Ataköy Mahallesi’nde bakkal dükkanı bulunan Hüseyin Berktaş (57), korona virüs nedeniyle akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Hüseyin Berktaş‘ın Covid-19 tedavisi gören kardeşi Kemal Berktaş (48) ise sabah vefat etti. Kardeşler, Malatya’nın Darende ilçesi Balaban Mahallesi Şendereköyü Sokak’taki mezarlıkta toprağa verildi.
Ağabey Hüseyin Berktaş’ın evli ve iki çocuk babası olduğu ve eşi Gülcan Berktaş’ın Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.
Hayatını kaybeden kardeşlerden Kemal Berktaş’ın eşinin ise 13 yıl önce trafik kazasında öldüğü ve çocuğunun bulunmadığı öğrenildi.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.