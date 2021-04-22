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22 Nis 2021 - 11:22- Gündem G: 22 Nis 2021 - 11:28

FETÖ/PYD’den ihraç edilen polis tutuklandı

FETÖ/PYD’den ihraç edilen polis tutuklandı
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Malatya’da, FETÖ/PDY "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan polislikten ihraç edilen bir şahıs yakalandıktan sonra tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya II Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY terör örgütünün Malatya’daki yapılanması kapsamında, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında yakalama karan bulunan bir şahsa yönelik olarak operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu, M.V isimli şahıs Battalgazi ilçesi Hasırcılar Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs M.V çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Akçadağ T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Tutuklanan M.V'nin 2016 yılında polislikten ihraç edildiği öğrenildi.

( İHA)

# malatya, İHA, battalgazi

22 Nis 2021 - 11:22 Malatya- Gündem

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