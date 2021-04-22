Yeşilyurt Belediyesi’nin çevre eğitimi için Almanya’ya gönderdiği 43 kişinin geri dönmemesi ülke gündeminde geniş yer buldu. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında şu ana kadar 4 kamu görevlisi görevden alındı. Başkan Mehmet Çınar, skandal iddia nedeniyle yardımcısı Bekir Karakuş’u görevden aldığını kamuoyuna duyurup, soruşturmanın devam ettiğini söylemişti. Şimdi ise yine bu vahim iddiadan dolayı Başkan Çınar’ın, Özel Kalem Müdürü Mehmet Türkoğlu’nun görevden aldığı konuşuluyor.
22 Nis 2021 - 10:18- Siyaset Güncelleme: 22 Nis 2021 - 10:40
Özel Kalem Müdürü görevden mi alındı?
Yeşilyurt Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü görevini yürüten Mehmet Türkoğlu’nun görevden alındığına dair kamuoyuna yansıyan iddialar var. İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı soruşturmada şu ana kadar 4 isim görevden alındı. Görevden almada 5’inci kişinin ise Özel Kalem Müdürü Mehmet Türkoğlu olduğu söyleniyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.