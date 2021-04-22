Özel Kalem Müdürü görevden mi alındı?

Yeşilyurt Belediyesi’nin çevre eğitimi için Almanya’ya gönderdiği 43 kişinin geri dönmemesi ülke gündeminde geniş yer buldu. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında şu ana kadar 4 kamu görevlisi görevden alındı. Başkan Mehmet Çınar, skandal iddia nedeniyle yardımcısı Bekir Karakuş’u görevden aldığını kamuoyuna duyurup, soruşturmanın devam ettiğini söylemişti. Şimdi ise yine bu vahim iddiadan dolayı Başkan Çınar’ın, Özel Kalem Müdürü Mehmet Türkoğlu’nun görevden aldığı konuşuluyor.