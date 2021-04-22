 KESKİN’DEN GÜRKAN’A TEŞEKKÜR

“YOL SORUNU 30 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ”

Keskin, Özsan Sanayi Sitesinde yaşanan trafik sorununun çözümü için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Özsan Sanayi Sitesi ile Yakınca Alt Geçidi arasına yapılarak çevreyoluna bağlanan alternatif yolda incelemelerde bulunup, ardından Özsan Sanayi Sitesi esnaflarını işyerlerinde ziyaret etti.

Keskin, yaklaşık 30 yıldan beri yaşanan sıkıntının çözüme kavuştuğunu söyleyerek,

Özsan Sanayi Sitesi 1992 yılından beri faaliyette bulunuyor. Çevreyolu ile demiryolu arasına projelendirilen Özsan Sanayi Sitesinde en büyük problem trafik ve araç giriş çıkışıydı. Çevreyolundan verilen yoldan dolayı büyük sıkıntılar yaşanmış ve bir ara bu yol kapanmış ve girişimlerimizle yeniden açılmıştı. Alternatif yolun açılması için sürekli girişimlerde bulunduk. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın destekleri ile yaklaşık 30 yıl sonra açılan alternatif yol ile bu sorun çözüldü. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a ve Daire Başkanımız Mehmet Mert’e esnafımız adına teşekkür ediyoruz. Güzel bir yol olmuş ve Özsan Sanayi Sitesi içinde önemli bir altyapı oldu.

dedi.

“YENİ SANAYİ SİTESİ ÜRETİM VE İSTİHDAM ALANI OLACAK”

Altay Kışlası içinde yapılacak olan yeni sanayi sitesi için yer sorunun çözüldüğünü belirten Keskin,

15 yıldan beri Malatya’nın yaklaşık bir asır yükünü kaldıracak bir yeni sanayi sitesi ve dolayısıyla yeni bir alt merkezinin kurulmasının girişimlerini, mücadelesini ve çalışmasını yaptık. Öncelikle şunu söylüyorum; Yeni Sanayi Sitesi Malatya’nın istihdam ve üretim merkezi olacak. Öncelik, esnaf siciline ve ticaret siciline kayıtlı olan esnafımızındır, burası gayrimenkul yatırım alanı değildir. Malatya’nın içine sıkışıp kalan sanayi sitelerinden il merkezini kurtarmak istiyoruz. Hedefimiz; en küçük esnafımızın da rahatlıkla altından kalkabileceği, gücünün de yetebileceği bir ödeme planı ve projedir. Özellikle, projesiyle Türkiye’ye örnek bir site olsun istiyoruz. Sosyal tesisleri olan, showroomları bulunan, her sektör için ayrı siteler, PTT, sağlık merkezi, eğitim merkezi gibi Malatya’ya yakışan bir site olsun istiyoruz

diye konuştu.

Ziyaretleri esnasında çırak ve kalfalarla da sohbet eden Keskin, devletin mutlaka çırak ve kalfalara için sigorta ve maaş konusunda destek vermesi gerektiğini de belirtti. Esnaflarla sohbet eden Keskin, Ramazan aylarını tebrik edip, sorun ve taleplerini dinledi. (Bülten)