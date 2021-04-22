Busabah Malatya Busabah Malatya
22 Nis 2021 - 10:35- Gündem G: 22 Nis 2021 - 10:40

 KESKİN’DEN GÜRKAN’A TEŞEKKÜR

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Özsan Sanayi Sitesi ile Yakınca Alt Geçidi arasında yapılarak çevreyoluna bağlanan yeni alternatif yolda inceleme yaparak, yolun açılmasından dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.
mask

“YOL SORUNU 30 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ”

Keskin, Özsan Sanayi Sitesinde yaşanan trafik sorununun çözümü için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Özsan Sanayi Sitesi ile Yakınca Alt Geçidi arasına yapılarak çevreyoluna bağlanan alternatif yolda incelemelerde bulunup, ardından Özsan Sanayi Sitesi esnaflarını işyerlerinde ziyaret etti.

Keskin,  yaklaşık 30 yıldan beri yaşanan sıkıntının çözüme kavuştuğunu söyleyerek, 

Özsan Sanayi Sitesi 1992 yılından beri faaliyette bulunuyor.  Çevreyolu ile demiryolu arasına projelendirilen Özsan Sanayi Sitesinde en büyük problem trafik ve araç giriş çıkışıydı. Çevreyolundan verilen yoldan dolayı büyük sıkıntılar yaşanmış ve bir ara bu yol kapanmış ve girişimlerimizle yeniden açılmıştı.  Alternatif yolun açılması için sürekli girişimlerde bulunduk. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın destekleri ile yaklaşık 30 yıl sonra açılan alternatif yol ile bu sorun çözüldü. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a ve Daire Başkanımız Mehmet Mert’e esnafımız adına teşekkür ediyoruz. Güzel bir yol olmuş ve Özsan Sanayi Sitesi içinde önemli bir altyapı oldu.

dedi.

“YENİ SANAYİ SİTESİ ÜRETİM VE İSTİHDAM ALANI OLACAK”

Altay Kışlası içinde yapılacak olan yeni sanayi sitesi için yer sorunun çözüldüğünü belirten Keskin,

15 yıldan beri Malatya’nın yaklaşık bir asır yükünü kaldıracak bir yeni sanayi sitesi ve dolayısıyla yeni bir alt merkezinin kurulmasının girişimlerini, mücadelesini ve çalışmasını yaptık. Öncelikle şunu söylüyorum;  Yeni Sanayi Sitesi Malatya’nın istihdam ve üretim merkezi olacak. Öncelik, esnaf siciline ve ticaret siciline kayıtlı olan esnafımızındır, burası gayrimenkul yatırım alanı değildir.  Malatya’nın içine sıkışıp kalan sanayi sitelerinden il merkezini kurtarmak istiyoruz. Hedefimiz;  en küçük esnafımızın da rahatlıkla altından kalkabileceği, gücünün de yetebileceği bir ödeme planı ve projedir. Özellikle, projesiyle Türkiye’ye örnek bir site olsun istiyoruz. Sosyal tesisleri olan, showroomları bulunan, her sektör için ayrı siteler, PTT, sağlık merkezi, eğitim merkezi gibi Malatya’ya yakışan bir site olsun istiyoruz

diye konuştu.

Ziyaretleri esnasında çırak ve kalfalarla da sohbet eden Keskin, devletin mutlaka çırak ve kalfalara için sigorta ve maaş konusunda destek vermesi gerektiğini de belirtti. Esnaflarla sohbet eden Keskin, Ramazan aylarını tebrik edip, sorun ve taleplerini dinledi. (Bülten)

# mesob, Başkan Şevket Keskin, MBB, başkan selahattin gürkan, belediye, büyükşehir, ile, malatya, için, eğitim, Her, büyük

22 Nis 2021 - 10:35 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

“5199 saylı Kanun’un 6’ıncı maddesi değişsin!” mask
“5199 saylı Kanun’un 6’ıncı maddesi değişsin!”
MALATYA’DA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 187 BİN 946  mask
MALATYA’DA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 187 BİN 946 
#BuYazMalatya mask
#BuYazMalatya
Malatya'nın trafik sorununa bir neşter daha vuruldu mask
Malatya'nın trafik sorununa bir neşter daha vuruldu
Bakan Pakdemirli'den Baraj müjdesi mask
Bakan Pakdemirli'den Baraj müjdesi
Yeşilyurt'ta mahkemeden satılık arsa mask
Yeşilyurt'ta mahkemeden satılık arsa
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
YEŞİLYURT ORGANİZESİ AMA MALATYALI YOK! mask
YEŞİLYURT ORGANİZESİ AMA MALATYALI YOK!
Sıradaki isim Çınar mı? mask
Sıradaki isim Çınar mı?
Skandalda İnterpol devreye girdi! mask
Skandalda İnterpol devreye girdi!
“BİZİM SAVAŞIMIZ YENİDEN BAŞLADI” mask
“BİZİM SAVAŞIMIZ YENİDEN BAŞLADI”
KAHTALI: HADSİZ, ALÇAKLIK, HUKUKSUZ BULUYORUM mask
KAHTALI: HADSİZ, ALÇAKLIK, HUKUKSUZ BULUYORUM
Otomobille gelip ateş açtılar, bir kişi yaralandı mask
Otomobille gelip ateş açtılar, bir kişi yaralandı

GALERİ

Çilesiz otobüs durağı yenilendi! mask
Çilesiz otobüs durağı yenilendi!
ARSLANTEPE TEMMUZ’U BEKLİYOR mask
ARSLANTEPE TEMMUZ’U BEKLİYOR
“YEREL YÖNETİM ANLAYIŞLARI BU MU?” mask
“YEREL YÖNETİM ANLAYIŞLARI BU MU?”
Camiler dezenfekte ediliyor! mask
Camiler dezenfekte ediliyor!
MERSEDES KADİR'İN ANISI YAŞATILIYOR mask
MERSEDES KADİR'İN ANISI YAŞATILIYOR
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK! mask
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL