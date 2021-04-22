AĞAÇLAR YERİNİ BETONA BIRAKACAK

Malatya- Yeşilyurt güzergâhı Fahri Kayahan Bulvarının köşesinde bulunan 50 dönümlük alanda okul binaları yapımı için çalışmalar başladı. İlk olarak alanda bulunan yüzlerce ağaç kesildi ve temel kazısına başlandı. Milli Eğitim istedi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı verdi, Malatya Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi de imar düzenlemesini yaptı ve meyve ağaçlarının yer aldığı 50 dönümlük alanda bulunan ağaçlar kesildi.

Meyve ağaçlarıyla kaplı 50 Dönümlük alanın okullaşma sürecindeki alınan meclis kararları şu şekilde:

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında Aşağıbağlar Mahallesi 1190 ada 1 Nolu parselin eğitim tesis alanı olması (Enstitü Müdürlüğünün) talebi Ahmet Çakır’ın Belediye Başkanlığı döneminde 06.10.2010 yılı toplanan Belediye Meclisinin gündeminde yer aldı. Belediye Meclisi de talebi

1.Tahsis ve fonksiyon değişikliği

Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce kullanılmakta olan 1190 ada 1 nolu parselin bir kısmının (30 dönüm) Milli Eğitim ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı arasındaki anlaşmalar çerçevesinde, eğitim tesis alanı olması yönünde hazırlatılan 1/5000’lik nazım imar planı ve 1/1000’lik uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne (CHP’li üyeler Ali Dağdelen ve Doğan Ağdaş’ın çekimser kaldığı) oy çokluğu ile karar verdi.

2.Bağlantı yollarını düzenleme

Eğitim tesis alanının ve çevresinin ulaşım bağlantısının düzenlenmesi talebi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.11. 2017 yılında gündeminde yer aldı. Düzenleme talebi;

Onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında eğitim alanı ve park alanı fonksiyonunda olan Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mahallesi 1190 ada 1 nolu parsel ve çevresinde ulaşım bağlantılarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1.5000’lik nazım imar planı değişikliğinin, bölgede sosyal teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilerek hizmet standardının artırılmasına yönelik olduğundan kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İfadeleriyle oy birliği ile kabul edildi.

3. Alanı arttırma

30 Dönüm olarak ayrılan eğitim tesis alanının yeterli olamayacağı gerekçesiyle 50 dönüme çıkarılması talebi, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.010.2018 yılı toplantısının gündeminde yer aldı. Talep,

Yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında Eğitim alanı, park alanı ve yol fonksiyonuna sahip tapunun Yeşilyurt İlçesi Aşağıbağlar Mahallesine kayıtlı 1190 ada 1 nolu parselde 15 metrelik imar yolunun batısında bulunan park alanının bir kısmına Eğitim Alanı fonksiyonu verilmesini ( 50 dönüme çıkarılması) içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, bütüncül bir eğitim alanı (eğitim kompleksi) oluşturulması amacıyla mevcut 15 metrelik imar yolunun kaldırılıp, park alanının bir kısmına eğitim alanı ve imar yolu fonksiyonu verilmesi şekliyle kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi

ifadeleriyle 30 dönümden 50 dönüme çıkarılması talebi Büyükşehir belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edildi.