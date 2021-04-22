GERÇEK ZEYTİNYAĞI TADI VE KOKUSUNDAN ANLAŞILIYOR

Zeytinyağı alırken nelere dikkat etmeliyiz, Zeytinyağının hakiki olup olmadığını nasıl anlaşılır? İşte tüm bu soruların cevabını zeytinyağı üreticisi ve aynı zamanda Esnaf olan Ahmet Tekin yanıtladı. Tekin, “Zeytinyağını önce kokusundan, takından ve renginden anlayabilirsiniz" dedi.

Malatya'da yıllardır Zeytinyağı alım satımı yapan Esnaf Ahmet Tekin, vatandaşların zeytinyağları ile ilgili merak ettikleri konularda bilgiler paylaştı. Tekin, hakiki olarak üretilen zeytinyağlarının sağlığa olan faydalarını saymakla bitiremiyor.

“ HER ZEYTİNYAĞINI ALMAMALIYIZ”

Zeytinyağının aşamalarını anlatan Esnaf Ahmet Tekin,

Zeytinyağı öncelikle 1. sıkımlık, 2. sıkımlık ve 3. Sıkımlık diye üçe ayrılır. Birinci sıkım denilen bez teliz torbalar sıkılırsa soğuk sıkım olur, birinci kalitedir. Fabrikalarda sıcak suyla işitilip sıktıkları için bu sıcak sıkma deniliyor, bu da ikinci bir kalite oluyor. Tabi ki en kaliteli yağ soğuk sıkımdan oluşur. 3. sıkımda ise Riviera elde ediliyor, sızmadan daha düşük bir kalitesi var, fakat yemeklerde Riviera daha çok kullanılır. Onun acı, koyuluk oranı daha düşük oluyor. Riviera Zeytinyağı, Ayçiçek yağı ile kıyaslanamaz ama yemeğe daha uygun bir yağ diyebiliriz. Soğuk sıkım olan zeytinyağı ise genellikle soğuk yemeklere, salatalara, mezelere falan konulur. Zeytinyağında asit oranı vardır. İdeal olan asit oranı 0,2 ile 0,8 arasıdır. Asit oranı artıkça tatta, lezzette bir farklılık oluşuyor, damakta acımsı bir tat oranı oluşuyor. 0,8 il 0,5 olan asit oranında daha hoş ve boğazı yumuşatan bir lezzet elde edilir. Zeytinyağının hakikisi genellikle Gemlik, Aydin, Hatay, Gaziantep, Akdeniz yöresinde çokça bulunur. Biz yıllardır saf, hakiki zeytinyağını satarız. Tabii ki ikinci ve üçüncü kalite olan zeytinyağları da var. Fakat müşterimize daima en kalitesini, hakikisini tavsiye ediyoruz. Sadece adi zeytinyağı olan kutulara dikkat etmek gerekiyor her zeytinyağını almamalıyız, alırsak da bildiğimiz yerlerden almak gerekiyor

kelimelerine yer verdi.

“ZEYTİN KOKUSU BİR YAĞDA GELMİYORSA”

Hakiki zeytinyağını anlamanın yolları hakkında tüyolar veren Esnaf Ahmet Tekin,

Zeytinyağının hakikisini nerden anlarsınız. Mis gibi zeytinyağının kokması lazım, yani yediğinde zeytin kokusu damağınızda olacak. Eğer bir zeytin kokusu bir yağda gelmiyorsa burada bir hile vardır, bir karışım vardır. Kokusunu almak için kapağını bile açtığınızda buram buram zeytinyağı kokusunu almanız gerekiyor. Zeytinyağının kalitesini normal bir vatandaş anlamayabilir. Bizim doğu yöresi pek anlayamaz, çünkü zeytinyağı kültüründen uzak, bunun yerine tereyağı bize daha yakın. Her zeytinyağı yazan kutuları, tenekeleri almamak gerekiyor. Zeytinyağının birinci mi, ikinci mi, üçüncü mü olduğunu mutlaka sormak gerekiyor. Zeytinyağının kalitesini ölçmek için halk arasında bilinen güzel bir yöntem var, bilimsel bir çalışmanın ürünü değildir. Bu da bir çay bardakinin yarısına kadar zeytinyağı koyarsınız, üstüne temizlikte kullanılan bildiğimiz tuzruhunu dökersiniz ve karıştırırsınız. Eğer karıştırırken zeytinyağının rengi değişiyorsa bilin ki bu karışımdır, içine başka tohumların yağı eklenmiştir veya bir hile içine katmıştır, yok eğer zeytinyağının rengi değişmiyorsa o zaman hakiki saf zeytinyağı olduğunu görebilirsiniz. Bu birçok örneklerle, tecrübelerle sabittir. İkinci bir diğer deneme ise zeytinyağını tavaya dökersiniz, bir yumurta atarsınız hem kokusu hem yumurtayı yerken aldığın lezzeti hissedeceksin

diye konuştu.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI

Zeytinyağının faydalarını sıralayan Tekin, şu şekilde konuştu:

Zeytinyağı doğal, bir bitkinin ürünüdür, birçok hastalığa iyi geldiğini bilimsel olarak ispat edilmiş, şifalı bir üründür. Örneği kalp hastaları mutlaka zeytinyağı kullanır, damar tıkanıklıklarını önler, damaları açar, bağırsakları yumuşatır. Astım hastaları genellikle zeytinyağının ancak hakikisini kullanırlar, incir bir gün boyunca zeytinyağının içine koyup bekletirler, inciri yedikten sonra astıma çok iyi geldiği söylenir. Saçlara ve saç köklerine iyi geldiği için saça sürülüyor, bu ayni zamanda sünnettir. Kabız olan çocuklara saf zeytinyağı büyük bir ilaçtır, kabızlığı giderir. Özellikle insan cildine çok faydası var, vücudu rahatlatıyor. Meme kanseri riskini azaltır, diyabete iyi gelir. Zeytinyağı kolesterole de iyi gelir, Karaciğeri korur. Alzheimer hastaları genellikle çokça kullanır. Zeytinyağı kemik sağlığına da iyi geliyor. Zeytinyağını neredeyse her hastalığa karsı kullanılabiliyor. Normal dozda tüketildiği zaman çok faydası vardır. Bazı insanlar sırf zayıflamak için Ayçiçek yağı yerine Zeytinyağını kullanırlar. Genellikle soğuk yemeklerde kullanıldığı gibi salatalara ve mezelere de kullanılabiliyor. Tabi ki aşırı zeytinyağının tüketimi zararlı olabilir, bilindiği gibi her şeyin fazlası zararlıdır.