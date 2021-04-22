Ekmek zammı Bayram’dan sonra

Ramazan ayından önce yaptığı basın açıklamayla Ramazan’da ekmek zammının yapılmayacağını açıklayan Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, BUSABAH gazetesine konuşarak, fırıncılar kazanamadığı ve Malatya’daki fırınların hemen hemen hepsinin mağdur olduğunu dile getirerek, ekmeğe Bayram’dan sonra zam yapılacağını açıkladı.

İlk olarak fırınlar arasındaki ekmek, pide ve yağlı ekmekteki fiyat farkını değerlendiren Başkan Büyükelçi, fırınlardaki yağlı ekmeklerdeki fiyat farkının tam yağlı ve gramının fazla olmasından kaynaklandığını söyledi.

“MECBUREN ZAM YAPACAĞIZ”

Fırıncıların dayanacak gücünün kalmadığını dile getiren Başkan Büyükelçi,

Yağlar pahalı. Yağlı ekmeği 3 TL’den veren fırınlar emin olun ki para kazanamıyor. Normalde yağlı ekmeğin hakkı 4 TL. Ama Ramazan ayından dolayı 3 TL’den vatandaşlara sunuluyor. Ramazan ayından sonra ekmeğe zam yapmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla yağlı ekmek de zamlanacak. Ramazan ayından sonra ekmeğe mecburen zam yapacağız. Fırıncıların artık dayanacak gücü kalmadı. Fırıncılar bitiyor. Özellikle bu ay tamamen bitecek. Son gelen yasaklar fırıncıları da etkiledi. Kapalı olsak emin olun ki, bundan daha iyi olur. Satışlarımız yüzde 10’lara kadar düştü. Gece yasaklardan dolayı kimse fırınlara gitmiyor. Fırıncı arkadaşlarımızdan gidip sorun, sahurda kaç tane ekmek satıyorlar? En az yüzde 50 kapasite ile çalışmazsak fırında yapılan masraflar çıkmaz. Bunun işçiliği, yakıtı, enerjisi, suyu var. Bu giderlerin altından kalkılacak gibi değil

diye konuştu.

“PİDEDE GRAM ŞARTI YOK”

“Bu Ramazan ayı idare edeceğiz” diyen Başkan Büyükelçi,

Vatandaşlarımıza zam yapmayacağız sözü verdiğimiz için zammı gerçekleştirmedik. Ramazan’dan sonra mutlaka zam yapacağız. Zamlı gramajı o zaman hesap edeceğiz. Pidede gram şartı yok. Somun ekmekte gramaj şartı var. Bunun hesaplamasını yapacağız, ona göre gram belirleyeceğiz. Vatandaşımız pahalı ekmek yesin düşüncemiz asla olmaz, olamaz. Gramı artırırsak eğer ekmeğin fiyatını 2 TL yaparız, gram aynı kalırsa 1,75 olur

dedi.