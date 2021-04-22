Sözde TSK imamı Hamdullah Öztürk Malatya’da toplantı yapmış

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, biri Alman 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında FETÖ'nün talimatıyla, kendilerinden olmayan askerleri engellemek ve örgüt mensubu askerlerin önünü açmak için "İhbar mektupları" gönderilmesine ilişkin, FETÖ’nün sözde TSK imamı Hamdullah Bayram Öztürk’ün de aralarında bulunduğu, örgütün sözde mahrem imamları Adnan Dinçer, Deniz Civelek, Mehmet Ali Badak, Nihat Keskin, Nihat Özçelik, Özgür Birdal, Rıdvan Akovalı, Suat Yiğit ile davanın gizli tanığı İlker Çınar olmak üzere 10 sanık hakkında hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken, duruşma mayıs ayından itibaren görülmeye başlanacak.

ÖRGÜT, JANDARMAYI KENDİ İÇİNDE BÖLGELERE AYIRMIŞ

10 bölüm 162 sayfadan oluşan iddianamede, Zirve Yayınevi cinayeti öncesi ve sonrasında örgütün askeri yapılanmasının 4 bölüme ayrıldığı, bu 4 yapılanmanın Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ile Jandarma'dan oluştuğu bilgisi yer aldı.

İddianamede ayrıca, örgütün askeri yapılanması içerisinde jandarmanın da kendi içerisinde bölgelere ayrıldığı, bu bölgelerden bir tanesinin de Diyarbakır bölgesi olduğu, Diyarbakır bölgesinin altında Mardin, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Batman, Siirt ve Şırnak illerinin yer aldığı, Diyarbakır bölgesinin başında müdür konumunda bir kişinin bulunduğu, bu müdürün altında ilgili illerden sorumlu müdür yardımcısı ve öğretmenlerin yer aldığına yer verildi.

İddianamede, şüpheli Özgür Birdal'ın beyanında da bahsettiği üzere Zirve Yayınevi cinayeti öncesi ve sonrasında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri imamı olarak şüpheli Hamdullah Bayram Öztürk'ün bulunduğu, ona bağlı olan ve örgütün jandarmadan sorumlu abisi olan ‘Atilla’ kod adlı Suat Yiğit'in yer aldığı, yine Öztürk'ün altında TSK’nın yapılanmasındaki teknik işlerden sorumlu olan ‘Metin’ kod adlı Rıdvan Akovalı'nın bulunduğu, jandarma imamı Suat Yiğit'e bağlı olan örgüt içerisinde Diyarbakır bölgesinde müdürlük görevi yürüten ‘Latif’ kod adlı Nihat Keskin’in yer aldığı, Diyarbakır bölge abisi olan ‘Latif’ kod adlı Nihat Keskin'in altında müdür yardımcısı sıfatıyla Malatya ilinden sorumlu olan ‘Vahdettin’ kod adlı Özgür Birdal'ın bulunduğu, Malatya ilinden sorumlu müdür yardımcısı olarak görev yapan ‘Vahdettin’ kod adlı Özgür Birdal'ın altında ise öğretmen olarak örgüt içerisinde sorumlu olan ‘Mustafa’ kod adlı Mehmet Ali Badak'ın bulunduğu aktarıldı.

ZİRVE YAYINEVİ DAVASINA SANIK YAPTIRILARAK SUSTURULMUŞLAR

“İftira Nedeniyle Mağdurun Gözaltına Alınmasına veya Tutuklanmasına Neden Olma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme” suçlarından cezalandırılmaları istenen FETÖ mensuplarının, Zirve Yayınevine ilişkin suçu işlemediklerini bildikleri halde Zirve Yayınevi cinayetine azmettirdiklerine dair ‘sahte ihbar mektupları’ yazdırılmak suretiyle askerler hakkında soruşturma ve kovuşturma yaptırılmasını sağladıkları, örgütün yazmış olduğu ihbar mektuplarını doğrulamak amacıyla da gizli tanık yaptırdıkları İlker Çınar’a asılsız ve doğru olmayan beyanda bulundurdukları belirtildi.

FETÖ’nün TSK’ya sızma girişimini 2007 yılında itiraf ederek örgütü deşifre eden eski uzman çavuş Aykut Saka, Malatya’da o dönem kendisi ile öğretmen olan FETÖ mahrem imamları Özgür Birdal, Mehmet Ali Badak ve Engin Suiçmez’in ilgilendiğini ve örgütün TSK yapılanmasını deşifre etmesi nedeniyle Ergenekon Davasına ve Zirve Yayınevi davasına sanık yaptırılarak susturulduğu belirterek, firari eski savcı Cihan Kansız’ın kendisinden zorla ve baskıyla ifade aldığını beyan etti.

DEŞİFRE OLUNCA ALARMA GEÇMİŞLER

İddianamede ifadelerine yer verilen sanık Özgür Birdal, deşifre olmalarının ardından örgütün alarma geçtiğini, bunun üzerine sözde TSK imamı Hamdullah Öztürk'ün Malatya’ya gelerek kendileri ile toplantı yaptığını, kendisinin Elazığ’daki görev yerinden Muğla’ya tayin ettirildiğini, buraya 2008 yılında gelen ve Jandarma Genel Komutanlığında örgütün üst düzey yöneticisi olarak bildiği Rıdvan Akovalı’nın yönlendirmesi ile tedbir amaçlı olarak öğretmenlikten istifa edip, aynı gün pasaport aldığını ve İstanbul’a giderek burada kendilerini Zaman Gazetesi Genel Merkezinde çalışan Ahmet Önal’ın karşıladığını, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı olan ve örgütün sözde TSK imamı olan Hamdullah Öztürk tarafından Malatya’daki diğer TSK mahrem imamı Mehmet Ali Badak ile birlikte uçakla Dubai’ye gönderildiklerini anlattı.

FETÖ soruşturmasında aynı zamanda itirafçı da olan sanık Özgür Birdal, Ergenekon soruşturmasında yargılanan emekli eski Tuğgeneral Levent Ersöz’ün hastanede tedavi altında iken 6 ay süreyle böcek cihazı ile dinlendiğini ve ses kayıtlarını kendisinin çözüp, zaman zaman Hamdullah Öztürk ile görüşüp bilgi verdiğini de itiraf etti.

ÖRGÜT, KENDİ ELEMANLARINI DEVLETİN EN ÜST KADEMESİNE YERLEŞTİRMEK İSTEMİŞ

Örgütün elemek istediği devlet kadrosunda yer alan kişiler hakkında gerek idari gerek adli soruşturma başlatmak amacıyla sanki "vatansever" birisi tarafından yazılmış intibası uyandıran ihbar mektuplarının gönderildiğinin aktarıldığı iddianamede şu ifadelerde yer alıyor: “Örgütün kendisine karşı olan, zarar verebilecek konumda olan yani örgüt tarafından hedef haline gelen ve örgütün karsısında engel olarak görülen kişilerin devlet kadrolarından eliminize edilerek örgütün kendi üyelerinin yerleştirilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. “Sayın Komutanım, Sayım Savcım, Sayın Yetkili, Sayın Bakanım'' şeklinde ibarelerin yer aldığı ihbar mektuplarının gönderildiği tespit edilmiştir. Örgütün bu ihbar mektuplarını göndermesindeki amacının devletin kadrosuna sızmış örgüt elemanlarını daha iyi bir kadroya getirmek için onların karşısında ilgili kademeye girebilecek, örgüte karşı olan, zarar verebilecek kişiler hakkında gerek adli gerekse idari soruşturma yapılmasının sağlanarak bu kişilerin eliminize edilmesidir. Örgütün kendi elemanlarını devletin en üst kademesine yerleştirmek, örgüte karşı olan ve zarar verebilecek kişileri eliminize etmek için ''Amaç meşru ise amaca giden her yol meşrudur'' anlayışının örgüt içerisinde benimsendiği ve amaçlarına giden en kötü yolun bile meşru olarak kabul edildiği görülmüştür.”