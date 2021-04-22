ÇİFTÇİLER KAZAN KALDIRDI

BU SORUNA ÇÖZÜM BEKLİYORLAR!

Dün çalışma alanına toplanan ve DSİ Malatya Şube Müdürlüğü’nü topa tutan çiftçiler, döşenen binlik boru nedeniyle suyun kanaldan taştığını, böyle devam ederse kanalın da yıkılacağını ileri sürerek, Malatyalı yetkililerden yardım istediler.

Beylerderesinden gelen ve Şahnahan, Suluköy ve Tepeköy mahallelerinin yararlandığı sulama kanalının Kuzey Çevreyolu Köprüsü’nün çalışma alanına, 2 binlik boru yerine, binlik boru döşenmesine tepki gösteren çiftçiler DSİ Malatya Şube Müdürlüğü’ne adeta kazan kaldırdılar. Çalışma alanına giden 10’larca çiftçi borudan su geçmediğini ve kanaldan taştığını ileri sürüp, döşenen binlik borunun 2 binlik boruyla değiştirilmesini isteyerek,

Devletin bir müdürlüğü vatandaşı kandırır mı? Bizi ne diye kandırıyorsunuz? Sizin buradaki amacınız, karınız nedir? 4 köyün kaderi 100 metrelik bir boruyla mı ölçülecek?

dediler.

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan çiftçiler, binlik borunun tekrar 2 binlik boruyla değiştirilmesini talep ederek, susuz kalmak istemediklerini vurguladılar.

Bu problemin tek sorumlusunun DSİ Malatya Şube Müdürlüğü olduğunu iddia eden Suluköy Mahallesi Muhtarı Bayram Çay, Şahnahan, Tepeköy, Bindal gibi mahallelerin sulama kanalı problemi bulunduğunu söyledi.

“SUYUMUZ KANALA SIĞMAYIP TAŞIYOR”

Sorunu Malatya Valisi Aydın Baruş’a kadar ilettiklerini belirten Muhtar, Çay,

4 aydır su kesildi ve biz bunu Karayollarına söyledik. Elazığ’a gittik. Bu problemin en büyük nedeni Devlet Su İşleri Müdürü Arif Bey’dir. Kuzey Çevreyolu köprüsünün olduğu alana 2 binlik boru yerine, binlik boru döşemişler. Suyumuz taşıyor. Ben bunu DSİ İl Müdürü Arif Bey’e söyledim. Bu su kanala sığmazsa yarın tekrar sökme imkânımız yok. Köylerimiz susuz kalır. Buraya 2 binlik boru koyacaklardı, 2 binlik boru yerine binlik boru koydular. Ve suyumuz kanala sığmayıp taşıyor. Bu sorunu Vali Bey’e kadar söyledik. Su köylere gitmiyor. Devletimiz dağları deliyor, buraya en az bin 500’lük boru koyamıyor mu? Bu mahsus yapılıyor. Sorunumuzu herkese söylememize rağmen DSİ inatla bu boruyu koydu. Karayolları bize yazın, biz istediğiniz boruyu verelim derken, DSİ buna uymuyor. Biz ne yapacağız şimdi? Neredeyse 5 bin dönümlük arazi susuz kalacak. Suyu kesmesek su taşıp, kanalı yıkacak. Eğer bu kanal yıkılırsa biz bu kanalı 7 ayda yapamayız

diye konuştu.

“TALEBİMİZ KABUL GÖRMEDİ VE BİZLE İNATLAŞTILAR”

Kendileriyle inatlaştıklarını ileri süren Şahnahan, Suluköy Sulama Kooperatif Başkanı Hasan Hüseyin Özkahraman ise, şunları kaydetti:

Kuzey Çevreyolu yapıldığı sırada dikey olarak sulama kanalımız kırıldı. Şifahen yaptığımız görüşmelerde çözüm yolları aradık. Şantiye Müdürü, DSİ İl Müdürüyle görüştük. Görüşmelerde bir çözüm bulamayınca Elazığ Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne gittik. Karayollarıyla görüştüğümüzde bizi DSİ’ye yönlendirdi. Elazığ Bölge Müdür Muavini, sorunun kendilerinde olmadığını, buradaki sorunun DSİ Malatya İl Müdürlüğü’yle ilgili olduğunu söyleyince durumu tekrar izah ettik. Bizim istediğimiz bin 500’lük veya 2 binlik bir boruydu. Bütün çabalarımıza rağmen, verdiğimiz resmi dileklere rağmen bu talebimiz kabul görmedi ve bizle inatlaştılar. Biz Elazığ’dayken DSİ Malatya İl Müdürlüğü’nden beni aradılar, ‘binlik boru yetersizmiş, size 2 binlik boru vereceğiz’ dediler. Biz de bu haberi aldığımızda sevindik. Bunu da bütün köylülere anlattım. Sonra tutanağı imzaladık, tekrar baktık ki, binlik boru tekrar döşeniyor. Tekrar DSİ İl Müdürü’ne konuştuk ve bize ‘Ben mühendis getirdim, ölçtürdüm, binlik boru size yeter’ dedi. Şimdi görüldüğü gibi suyumuz kanaldan taşıyor. Eğer bu şekilde bir hafta su gelirse kanalın ilerisi tamamen yıkılacak. Yıkılan kanalın yapılması da 2-3 ayı bulur. Buradaki 3 köy susuz kalır. Ben Malatya kamuoyuna şunu soruyorum: Devletin bir müdürlüğü vatandaşı kandırır mı? Bizi ne diye kandırıyorsunuz? Sizin buradaki amacınız, karınız nedir? 4 köyün kaderi 100 metrelik bir boruyla mı ölçülecek? Burada 10 bin dönüm araziden fazla arazi sulanıyor. Sorunumuz çok büyük. Malatyalı tüm büyüklerimden bizim bu sorunumuzu acilen çözmelerini rica ediyoruz. Şu milletin haline bu mübarek günde görüyorsunuz.

“BİZ BURADAKİ ÇALIŞMALARI DURDURDUK”

Döşenen binlik borunun dar olduğu için suyun geçmediğini söyleyen Şahnahan çiftçilerinden Ali Arıkan da,

Köprü çalışmasının yapıldığı 100 metrelik yere 2 binlik boru döşeneceği sözü verdikleri halde, binlik boru döşediler. Bundan dolayı sulama kanalındaki sular taşıyor. Borunun ağzı geniş olması lazım ki, suyu çekebilsin. Boru dar olduğu için su geçmiyor. Köylü burada toplandı ve çözüm bekliyor. Biz buradaki çalışmaları durdurduk. Bu iş çözülmeyene kadar makineleri çalıştırmayacağız

ifadelerine yer verdi.

“BU KANAL YIKILIRSA KİM BİZE SAHİP ÇIKACAK?”

Çiftçilerin halinin ortada olduğunu belirten Suluköy çiftçilerinden Mehmet Türkoğlu da,

Kanalımız yapılırken tam çalışma olan yere binlik boru döşemişler. Borudan su geçemeyince kanalda su taşıyor. İleriki günlerde kanalımızın tamamen yıkılmasından korkuyoruz. Bunun da en az 5-6 bin dönüm arazinin susuz kalması anlamına geliyor. Bu kanal yıkılırsa kim bize sahip çıkacak? 100 metre 2 binlik boruyu devlet çiftçileri için yapmıyorsa, biz ne yapalım. Çiftçilerin hali ortada

dedi.