120 kişilik yemek hizmeti alınacak!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, " Malatya Defterdarlığı ve Malatya Vergi Dairesi Personeli için 120 Kişilik Öğlen Yemeği Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir." bilgileri yer aldı.

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