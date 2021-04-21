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21 Nis 2021 - 19:51- Eğitim G: 21 Nis 2021 - 19:56

81 öğretim üyesi alınacak!

Gazi Üniversitesi 81 öğretim üyesi alacak.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# için, Tüm, covid-19, basın

21 Nis 2021 - 19:51 Malatya- Eğitim

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