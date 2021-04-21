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21 Nis 2021 - 19:43- Ekonomi G: 21 Nis 2021 - 19:49

Bakanlık 80 personel alacak!

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 80 personel alacak.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "T.C.  Dışişleri  Bakanlığına  bağlı  Avrupa  Birliği  Başkanlığının  ilgili  kuruluşu  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal  Ajansı) yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile 58 Uzman Yardımcısı, 2 Avukat, 15 Büro Görevlisi ve 5 Sekreter alınacaktır. Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre Ek 23 üncü ve Ek 27 nci maddeleri ile Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynakları ve Uzmanlık Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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21 Nis 2021 - 19:43 - Ekonomi

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