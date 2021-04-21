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21 Nis 2021 - 18:20- Spor G: 21 Nis 2021 - 18:23

YEŞİLYURT 1 PUANA RAZI OLDU

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda Artvin Hopaspor ile karşı karşıya geldi. Ligin bitimine 3 hafta kala Play off müsabakalarına kalmayı garantileyen turuncu yeşilliler öne geçtiği karşılaşmada rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Yeşilyurt Belediyespor, TFF 3. Lig 1. Grup’ta 28.hafta karşılaşmasında deplasmanda Artvin Hopaspor’un konuğu oldu. Müsabakanın ilk yarısında Akın Akman’ın kaydettiği golle devre arasına önde giren turuncu yeşilliler ikinci yarıda kalesinde gördüğü ard arda gollerle 2-1 geriye düştü. Müsabakanın son bölümünde maça ağırlığını koyan turuncu yeşilliler Halil Çelik’in 90+2’de kaydettiği golle sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı. Geçtiğimiz hafta evinde 1877 Alemdağspor’u 3-1 yenerek Play off müsabakalarına kalmayı garantileyen turuncu yeşilliler aldığı beraberlikle puanının 53’e çıkartarak üçüncü basamaktaki yerini sağlama aldı.

STAT: Hopa İlçe

HAKEMLER: Uğurcan Gökler, Faruk Yağlı, Oğuzhan Kocaçoban

ARTVİN HOPASPOR: 41.Murat Özkan, 2.Saffet Gurur Yazar, 9.Eray Pazar, 14.Hüseyin Can Öztürk, 15.Yasin Tosun, 20.Furkan Tuşik (Dk61. Furkan Cinkaya), 37.Safa Ali Memnun, 58.Yücel Yıldırım, 61.Talha Aydemir (Dk.87 Oğuzhan Kanmaz), 77.Ufuk Ayaydın (Dk.75 Mertcan Arslan), 95.Yakup Kayış

YEDEKLER: 35.Halil Tosun, 6.Barın Topaloğlu, 17.Furkan Cinkaya, 22.Oğuzhan Kanmaz 23.Can Yılmaz, 88.Baran Topaloğlu, 94.Mertcan Arslan

TEKNİK SORUMLU: İsmail Cem Cambaz    

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 69.İsmail Cengiz, 10.Emre Gemici, 11.Akın Akman, 14.Gökhan Payal (Dk.84 Güney Tutcuoğlu), 18.Ayhan Gürbüz (Dk.61Halil Çelik), 21.Deniz Ataç (Dk.68 Uğurcan İkikardeş), 22.Erçin Ilgaz, 33.İlker Günaslan, 44.Erhan Gözetlik, 61.Mücahit Çakır, 16.İzlem Anıl Balakkız (Dk.86 Burak Balaban)

YEDEKLER: 96.Timur Çakıroğulları, 2.Erşan Yaşa, 89.Güney Tutcuoğlu, 39.Uğurcan İki Kardeş, 41.Burak Balaban, 70.Halil Çelik, 97.Yusuf Erdem

TEKNİK SORUMLU: Nihat Balan                                                                            

GOLLER: Dk.40 Akın Akman 90+2 Halil Çelik (Yeşilyurt Belediyespor), Dk.56 ve Dk.61 Eray Pazar (Artvin Hopaspor)

SARI KARTLAR: Dk.30 Mücahit Çakır, Dk.77 Safa Ali Memnun (Yeşilyurt Belediyespor), Dk.54 Ufuk Ayaydın (Artvin Hopaspor)

# son, ilk, yeşilyurt

21 Nis 2021 - 18:20 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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