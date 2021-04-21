YEŞİLYURT 1 PUANA RAZI OLDU

Yeşilyurt Belediyespor, TFF 3. Lig 1. Grup’ta 28.hafta karşılaşmasında deplasmanda Artvin Hopaspor’un konuğu oldu. Müsabakanın ilk yarısında Akın Akman’ın kaydettiği golle devre arasına önde giren turuncu yeşilliler ikinci yarıda kalesinde gördüğü ard arda gollerle 2-1 geriye düştü. Müsabakanın son bölümünde maça ağırlığını koyan turuncu yeşilliler Halil Çelik’in 90+2’de kaydettiği golle sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı. Geçtiğimiz hafta evinde 1877 Alemdağspor’u 3-1 yenerek Play off müsabakalarına kalmayı garantileyen turuncu yeşilliler aldığı beraberlikle puanının 53’e çıkartarak üçüncü basamaktaki yerini sağlama aldı.
STAT: Hopa İlçe
HAKEMLER: Uğurcan Gökler, Faruk Yağlı, Oğuzhan Kocaçoban
ARTVİN HOPASPOR: 41.Murat Özkan, 2.Saffet Gurur Yazar, 9.Eray Pazar, 14.Hüseyin Can Öztürk, 15.Yasin Tosun, 20.Furkan Tuşik (Dk61. Furkan Cinkaya), 37.Safa Ali Memnun, 58.Yücel Yıldırım, 61.Talha Aydemir (Dk.87 Oğuzhan Kanmaz), 77.Ufuk Ayaydın (Dk.75 Mertcan Arslan), 95.Yakup Kayış
YEDEKLER: 35.Halil Tosun, 6.Barın Topaloğlu, 17.Furkan Cinkaya, 22.Oğuzhan Kanmaz 23.Can Yılmaz, 88.Baran Topaloğlu, 94.Mertcan Arslan
TEKNİK SORUMLU: İsmail Cem Cambaz
YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 69.İsmail Cengiz, 10.Emre Gemici, 11.Akın Akman, 14.Gökhan Payal (Dk.84 Güney Tutcuoğlu), 18.Ayhan Gürbüz (Dk.61Halil Çelik), 21.Deniz Ataç (Dk.68 Uğurcan İkikardeş), 22.Erçin Ilgaz, 33.İlker Günaslan, 44.Erhan Gözetlik, 61.Mücahit Çakır, 16.İzlem Anıl Balakkız (Dk.86 Burak Balaban)
YEDEKLER: 96.Timur Çakıroğulları, 2.Erşan Yaşa, 89.Güney Tutcuoğlu, 39.Uğurcan İki Kardeş, 41.Burak Balaban, 70.Halil Çelik, 97.Yusuf Erdem
TEKNİK SORUMLU: Nihat Balan
GOLLER: Dk.40 Akın Akman 90+2 Halil Çelik (Yeşilyurt Belediyespor), Dk.56 ve Dk.61 Eray Pazar (Artvin Hopaspor)
SARI KARTLAR: Dk.30 Mücahit Çakır, Dk.77 Safa Ali Memnun (Yeşilyurt Belediyespor), Dk.54 Ufuk Ayaydın (Artvin Hopaspor)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.