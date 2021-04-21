YENİ MALATYASPOR SON DAKİKADA YIKILDI

Süper Ligin 36.haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Yeni Malatyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda karşı karşıya geldi. Sarı siyahlı takımda Brezilyalı defans oyuncusu Wallace ısınma esnasında sakatlanırken, ilk 11’de çıkarıldı ve yerine Semih Kaya oyuna dahil edildi. Puana ihtiyacı olan iki takımın karşı karşıya geldiği mücadelenin ilk yarısında iki takımda gol için pozisyonlar üretti ancak gol sesi çıkmadı. Mücadelenin ikinci yarısında iki takımda 3 puan için varını yoğunu ortaya koydu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 90+6.dakikada Gabriel Antoine Obertan’ın golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

STAT: Erzurum Kazım Karabekir Stadı

HAKEMLER: Ali Palabıyık (Ankara Bölgesi-Üst Klasman Hakemi), Kerem Ersoy (İstanbul Bölgesi-Üst Klasman Yardımcı Hakemi), Serkan Çimen (Ankara Bölgesi-Üst Klasman Yardımcı Hakemi), 4.Hakem Hakan Ceylan (İzmir Bölgesi-Üst Klasman Hakemi)

VAR Hakemi Ümit Öztürk (Denizli Bölgesi-Üst Klasman Hakemi), AVAR Hakemi Tarık Ongun (İstanbul Bölgesi-Üst Klasman Yardımcı Hakemi)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: 29.Jakub Szumski, 23.Gökhan Kardeş, 5.Hasan Hatipoğlu, 77.Mehmet Murat Uçar, 22.Leo Schwechlen, 13.Petrus Boumal Mayega (Dk.78 Rahman Buğra Çağıran), 8.Johanna Ochieng Omolo, 17.Emrah Başsan, 4.Gabriel Antoine Obertan, 99.Cenk Ahmet Alkılıç (Dk.61 Elbasan Rashani), 91.Ricardo Jorge Pires Gomes (Dk.68 Oltan Karakullukçu)

YEDEKLER: 1.Mehmet Göktuğ Bakırbaş, 2.Bohdan Butko, 21.Zakarya Bergdich, 30.Adolphe Teikeu Kamgang, 88.Osman Çelik, 16.Rahman Buğra Çağıran, 15.Elbasan Rashani, 11.Arvydas Novikovas, 61.Oltan Karakullukçu, 55.Özgür Sert

TEKNİK SORUMLU: Yılmaz Vural

HELENEX YENİ MALATYASPOR: 25.Ertaç Özbir, 9.Umut Bulut (Dk.62 Mustafa Eskihellaç), 26.Semih Kaya (Dk.77 Bülent Cevahir), 17.Teenage Lingani Hadebe, 29.Ahmed Ildız, 21.Moryke Fofana, 45.Karim Hafes Ramadan Seifeldin, 57.İssam Chebake, 61.Zeki Yavru (Dk.69 Stephen Patrick Mallan), 90.Kubilay Kanatsızkuş (Dk.78 Jetmir Topalli), 99.Adem Büyük

YEDEKLER: 1.Abdulsamed Damlu, 4.Stephen Patrick Mallan, 6.Afriyie Acquah, 12.Aly Malle, 24.Olcay Şahan, 13.Wallace Fortuna Dos Santos, 39.Erkan Kaş, 77.Mustafa Eskihellaç, 92.Bülent Cevahir, 98.Jetmir Topalli

TEKNİK SORUMLU: İrfan Buz

SARI KARTLAR: Ricardo Jorge Pires Gomes (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Karim Hafes Ramadan Seifeldin (Yeni Malatyaspor)

GOL: Dk.90+6 Gabriel Antoine Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

MAÇTAN NOTLAR

Dakika 6 GOL TEHLİKESİ: Yeni Malatyaspor’da Karim Hafez’in sağdan ortasında ceza sahası içerisinde Semih Kaya kafayı vurdu top üstten auta çıktı.

Dakika 17 GOL TEHLİKESİ: Yeni Malatyaspor’da soldan kazanılan serbest vuruşu Zeki Yavru kullandı. Zeki’nin ortasında defans topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında bekleyen ve topla buluşan Ahmed Ildız sert bir vuruş yaptı ancak top, az farkla üstten auta çıktı.

Dakika 19: Obertan ile Adem Büyük arasında yaşanan pozisyon sonrası mücadelenin hakemi Ali Palabıyık taç atışını Yeni Malatyaspor’un kullanmasını istedi. Takım kaptanı Adem Büyük, topun kendisinden çıktığını ifade etti ve hakem taç atışını Erzurumspor’un kullanmasını istedi. Obertan, centilmence hareketinden dolayı Adem Büyük’ü tebrik etti.

Dakika 22 GOL TEHLİKESİ: Adem Büyük, soldan hareketlenen Kubilay’a pasını aktardı. Ceza sahasına giren Kubilay sert vurdu kaleci Szumski, köşeye giden topu güçlükle kornere çeldi.

Dakika 28 GOL TEHLİKESİ: Emrah Başsan’ın sağdan ortasında Ricardo Jorge Pires yükseldi ve kafayı vurdu top, kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.

Dakika 40 GOL İPTAL: Emrah’ın soldan orta şeklinde kullandığı serbest vuruşta Ricardo Jorge Pires Gomes, kafayla topu ağlara gönderdi ancak mücadelenin hakemi Ali Palabıyık, Gomes’in topa yükselirken Semih Kaya’ya faul yaptığı gerekçesiyle düdüğünü çaldı ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

İlk yarının sonuna oynanmamış süre olarak 1 dakika ilave edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.

Dakika 54 GOL TEHLİKESİ: Fofana’nın soldan ortasında arka direkte Adem Büyük kafayla topu içeriye çevirdi. Kaleci Jakub Szumski, Kubilay’dan önce topu kontrol ederek, mutlak bir golü önledi.

Dakika 58: Karim Hafez’in soldan kullandığı korner atışında Adem Büyük topun gelişine vurmak istedi ancak istediği vuruşu yapamadı, yükseklik kazanan topu Hadebe röveşatayla ağlara göndermek istedi ancak o da istediği vuruşu yapamadı.

Dakika 59 GOL TEHLİKESİ: Cenk Ahmet’in sağdan ortasında Emrah Başsan ceza sahası içerisinde iyi yükseldi ve kafayı vurdu ancak kaleci Ertaç Özbir, üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti.

Dakika 71: Erzurumspor’un sağdan gelişen atağında Oltan’dan önce ceza sahası içerisinde kaleci Ertaç ile savunma oyuncusu Semih topa müdahale etmek istedi. Bu pozisyonda kaleci Ertaç ile çarpışan ve yere dengesiz düşen Semih Kaya uzun süre kendisine gelemedi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kenara alınan Semih Kaya oyuna devam edemedi. Semih Kaya, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dakika 83 TOP DİREKTEN DÖNDÜ: Emrah Başsan, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vurdu top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Mücadelenin sonuna oynanmamış süre olarak 7 dakika ilave edildi.

Dakika 90+2 PENALTI İPTAL: Murat'ın sağ kanattan ortasında sol çaprazda Rashani topla buluştu. Mustafa'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi sonrasında ise pozisyonun ceza sahasının hemen dışında olduğu tespit edildi.

Dakika 90+5: Erzurumspor tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullandı. Ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Emrah ortayı yaptı kaleci Ertaç çıktı ve topu kontrol etti.

Dakika 90+6 GOL: Erzurumspor, Yeni Malatyaspor ceza alanının önünde etkili oldu. Ceza sahası önünde yaşanan karambolde, Obertan topu kontrol etti döndü, vurdu ve yan direğe çarpan top ağlara gitti: 1-0.