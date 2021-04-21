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21 Nis 2021 - 16:31- Gündem G: 21 Nis 2021 - 16:50

YİNE SALLANDIK!

Malatya Battalgazi ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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AFAD verilerine göre merkez üssünün Battalgazi ilçesi gösterilen 3.5 büyüklüğündeki deprem saat 15.45 de meydana geldi.

Hafif şiddetli yaşanılan depremde can ve mal kaybı olmadı.

( Haber Merkezi)

# haber, Merkezi, battalgazi

21 Nis 2021 - 16:31 Malatya/ Battalgazi- Gündem

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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