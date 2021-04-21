Busabah Malatya Busabah Malatya
21 Nis 2021 - 15:13- Eğitim G: 21 Nis 2021 - 15:19

Bakan Selçuk: Önceliğimiz bilim ve sağlık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 Mayıs’taki sınavların ertelenip ertelenmeyeceği konusunda, “Tamamen tabloya ve bilime bakıp böyle bir kararı tabii ki gözden geçiririz” dedi.
mask

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, video konferans yöntemiyle düzenlenen “Anne Babalarımızla Buluşuyoruz” toplantısında uzaktan eğitim gören öğrencilerin ve velilerinin sorularını, önerilerini ve şikayetlerini dinledi. 81 ilden öğrenci, veli ve öğretmenlerin katıldığı toplantıya Bakan Selçuk'un yanı sıra Çocuk Gelişimci Prof. Dr. Belma Tuğrul ve Bilim Kurulu Üyesi olan Çocuk Hekimi Prof. Dr. Ateş Kara da katıldı.

Burdur'dan 7. sınıfta okuyan bir oğlu olduğunu ifade eden Nadir Deyirmenci'nin "3 Mayıs'taki sınavlar ertelenecek mi?" sorusunu cevaplayan Bakan Selçuk,

Eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında ‘Bunların tabii ki ertelenmesi gerekir, bir şekilde yeniden tanzime ihtiyaç var' dediklerinde hiç tereddüt etmeyiz, derhal yaparız. Bizim hiçbir şekilde ısrarımız ya da beklentimiz olamaz. Buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız ve velilerimiz kıymetli. Tamamen tabloya ve bilime bakıp böyle bir kararı tabii ki gözden geçiririz

şeklinde konuştu.

“BİZİM ÖLÇÜTÜMÜZ BİLİMİN NE SÖYLEDİĞİ OLMALI”

Okulların sürekli açılıp kapanmasının kamuoyunda oluşturduğu olumsuz etki üzerine konuşan Bakan Selçuk şunları kaydetti:

Her zaman şunu söyledik. Bizim önceliğimiz sağlık. Tek bir çocuğumuz için bile riski göze almayı istemiyoruz. Bilim Kurulumuzun, ilgili uzmanlarımızın, bilim insanlarımızın bakış açılarını öncelikli olarak ele alıyoruz. O yüzden de bize de hep diyorlar ki neden açıp açıp kapatıyorsunuz? Emin olun dünyada OECD ülkeleri arasında okulları en çok kapalı tutan 4. ülke konumuzdayız. Böyle baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biz riskin çok düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini ve okulların kapatılması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz. O yüzden bu açıp kapatmalar oluyor. Niye açıyoruz? Eğer çocuklarımız evde bir süre oynadıktan ve eğlendikten sonra arkadaşlarıyla buluşamazsa, sosyalleşemezse, dışarı çıkıp fiziksel hareket etmezse o zaman başka problemlerimiz olacak ve problemlerimiz geleceğe taşınacak. O yüzden okulların az da olsa, kısmi de olsa açılması gerekiyor. Bütün dünyadaki belli başlı kaynaklar bunu gösteriyor. Az da olsa, 1-2 gün de olsa okulları açmaya çalışıyoruz. Ama bu süreç salgının çok yükseldiği bir dönemde çok daha dikkatli ele alınmalı. Nitekim öyle yapmaya da gayret ediyoruz.

( İHA)

# Bakan Ziya Selçuk, öğrenci, veli, okul, çok, İHA, için, Her, eğitim, bakan

21 Nis 2021 - 15:13 Malatya- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya’ya yeni Milli Eğitim Müdürlüğü Binası mask
Malatya’ya yeni Milli Eğitim Müdürlüğü Binası
YTÜ, Öğretim Üyesi alıyor mask
YTÜ, Öğretim Üyesi alıyor
43 sözleşmeli personel alınacak mask
43 sözleşmeli personel alınacak
Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak! mask
Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak!
Bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere sürpriz hediye mask
Bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere sürpriz hediye
Uzaktan eğitim geri geldi! mask
Uzaktan eğitim geri geldi!
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
YEŞİLYURT ORGANİZESİ AMA MALATYALI YOK! mask
YEŞİLYURT ORGANİZESİ AMA MALATYALI YOK!
Sıradaki isim Çınar mı? mask
Sıradaki isim Çınar mı?
Görevden alınmalara devam! mask
Görevden alınmalara devam!
Skandalda İnterpol devreye girdi! mask
Skandalda İnterpol devreye girdi!
“BİZİM SAVAŞIMIZ YENİDEN BAŞLADI” mask
“BİZİM SAVAŞIMIZ YENİDEN BAŞLADI”
KAHTALI: HADSİZ, ALÇAKLIK, HUKUKSUZ BULUYORUM mask
KAHTALI: HADSİZ, ALÇAKLIK, HUKUKSUZ BULUYORUM

GALERİ

Çilesiz otobüs durağı yenilendi! mask
Çilesiz otobüs durağı yenilendi!
ARSLANTEPE TEMMUZ’U BEKLİYOR mask
ARSLANTEPE TEMMUZ’U BEKLİYOR
“YEREL YÖNETİM ANLAYIŞLARI BU MU?” mask
“YEREL YÖNETİM ANLAYIŞLARI BU MU?”
Camiler dezenfekte ediliyor! mask
Camiler dezenfekte ediliyor!
MERSEDES KADİR'İN ANISI YAŞATILIYOR mask
MERSEDES KADİR'İN ANISI YAŞATILIYOR
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK! mask
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL