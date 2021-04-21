21 Nis 2021 - 14:56- Sağlık

YOĞUN BAKIMLAR ALARM VERİYOR!

Malatya İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, Covid-19 pandemisi nedeniyle hastaneye yatışlarda ciddi bir artış olduğunu belirterek, Malatya’daki yoğun bakımlarda yüzde 70 civarında bir doluluğun olduğunu açıkladı. Bentli, Türkiye genelinde İngiltere mutasyonlu virüsün Wuhan virüsünün yerini aldığını, bu virüsün de çok hızlı yayıldığını ifade etti.