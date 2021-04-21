YOĞUN BAKIMLAR ALARM VERİYOR!

Malatya’daki korona virüs vaka artışını değerlendiren İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, hastanelere yatışların ciddi bir şekilde arttığına dikkat çekerek, vaka sayıları düşmezse yoğun bakım konusunda sıkıntı yaşanabileceğini vurguladı. Malatya’daki yoğun bakımlarda yüzde 70 civarında bir doluluğun olduğunu açıklayan Bentli,
Vaka rakamları 8 Şubat'ta açıklanmaya başladığında 100 bin nüfusa düşen hasta sayısı 40 idi. Giderek hızlı bir şekilde arttı. Son olarak önceki hafta 504 olan sayımız, bu hafta açıklanan rakamlarda gördük ki 550’lerde. Yani yüzde 10'luk bir artış var. Hala maalesef artış devam ediyor. Bizi endişelendiren, hastaneye yatışlar maalesef çok ciddi bir şekilde artıyor. Hasta yükümüz, aktif hasta sayımız arttıkça yine yoğun bakıma ihtiyaç artıyor. Maalesef ileriki günlerde eğer bir vaka sayısında azalma olmazsa servis konusunda sıkıntı yaşamayacağız ama yoğun bakım konusunda sıkıntı yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Şu an yüzde 70 civarı bir doluluğumuz var. Bu gün içerisinde değişebiliyor
diye konuştu.
Türkiye genelinde Wuhan virüsünün yerini İngiltere mutasyonlu virüsün aldığını ifade eden Bentli, Malatya’da vaka sayılarında daha çok merkezde artış yaşandığını belirterek,
Artık mutasyon tüm Türkiye'deki yerini almış durumda. Türkiye'de yüzde 80’in üstünde. İlimizde aynı seviyelerde. Bundan önce merkezde vaka sayıları yoğun iken, maalesef şu anda özellikle Doğanşehir, Darende, Akçadağ gibi daha büyük olan ilçelerimizde de vaka sayılarının eylül ve kasımdaki rakamlara göre çok daha yüksek olduğunu görüyoruz
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.