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21 Nis 2021 - 14:56- Sağlık G: 21 Nis 2021 - 15:01

YOĞUN BAKIMLAR ALARM VERİYOR!

Malatya İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, Covid-19 pandemisi nedeniyle hastaneye yatışlarda ciddi bir artış olduğunu belirterek, Malatya’daki yoğun bakımlarda yüzde 70 civarında bir doluluğun olduğunu açıkladı. Bentli, Türkiye genelinde İngiltere mutasyonlu virüsün Wuhan virüsünün yerini aldığını, bu virüsün de çok hızlı yayıldığını ifade etti.
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Malatya’daki korona virüs vaka artışını değerlendiren İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, hastanelere yatışların ciddi bir şekilde arttığına dikkat çekerek, vaka sayıları düşmezse yoğun bakım konusunda sıkıntı yaşanabileceğini vurguladı. Malatya’daki yoğun bakımlarda yüzde 70 civarında bir doluluğun olduğunu açıklayan Bentli,

Vaka rakamları 8 Şubat'ta açıklanmaya başladığında 100 bin nüfusa düşen hasta sayısı 40 idi. Giderek hızlı bir şekilde arttı. Son olarak önceki hafta 504 olan sayımız, bu hafta açıklanan rakamlarda gördük ki 550’lerde. Yani yüzde 10'luk bir artış var. Hala maalesef artış devam ediyor. Bizi endişelendiren, hastaneye yatışlar maalesef çok ciddi bir şekilde artıyor. Hasta yükümüz, aktif hasta sayımız arttıkça yine yoğun bakıma ihtiyaç artıyor. Maalesef ileriki günlerde eğer bir vaka sayısında azalma olmazsa servis konusunda sıkıntı yaşamayacağız ama yoğun bakım konusunda sıkıntı yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Şu an yüzde 70 civarı bir doluluğumuz var. Bu gün içerisinde değişebiliyor

diye konuştu.
Türkiye genelinde Wuhan virüsünün yerini İngiltere mutasyonlu virüsün aldığını ifade eden Bentli, Malatya’da vaka sayılarında daha çok merkezde artış yaşandığını belirterek,

Artık mutasyon tüm Türkiye'deki yerini almış durumda. Türkiye'de yüzde 80’in üstünde. İlimizde aynı seviyelerde. Bundan önce merkezde vaka sayıları yoğun iken, maalesef şu anda özellikle Doğanşehir, Darende, Akçadağ gibi daha büyük olan ilçelerimizde de vaka sayılarının eylül ve kasımdaki rakamlara göre çok daha yüksek olduğunu görüyoruz

dedi.

“Kısıtlamalar artabilir”
İngiltere mutasyonlu virüsün daha bulaşıcı olduğunu kaydeden Bentli, vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısını yineledi. Bentli, vaka sayılarında artış yaşanırsa kısıtlamaların artacağını da sözlerine ekledi.( İHA)

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21 Nis 2021 - 14:56 Malatya- Sağlık

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