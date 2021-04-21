Bugün Resmi Gazete’de "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kurulması ile Kamu Personeli İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin” başlıklı karardabir takım değişiklikler yapıldı.
Kararnamede, ‘Devlet Personel Başkanlığı’ ibaresi ‘Kamu Personeli Bilgi Sisteminin Bulunduğu Kuruma” şeklinde değiştirildi. Resmi Gazete’de yer alan 73 sayılı kararnamede kamu kurumlarına ihdas, alım izni, dolu ve kadro değişiklikleri, 657 sayılı Kanunun 92’nci maddesine göre alım izni, yıllık serbest memur atama sayılarının belirlenmesi gibi kadro süreçleri bütünüyle Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Kararnamenin 43’ncü maddesinde ise sürekli işçi kadrosu ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin birimler arası aktarım Cumhurbaşkanlığına bağlandı. ( Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.