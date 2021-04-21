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21 Nis 2021 - 13:37- Gündem G: 21 Nis 2021 - 13:41

Bütünüyle Cumhurbaşkanlığına bağlandı

Kamuda kadro sürecinde bir takım yeni düzenlemelere gidildi. Yeni düzenlemeye göre kamuda kadro süreci tamamıyla Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı.
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Bugün Resmi Gazete’de "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kurulması ile Kamu Personeli İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin” başlıklı karardabir takım değişiklikler yapıldı.

Kararnamede, ‘Devlet Personel Başkanlığı’ ibaresi ‘Kamu Personeli Bilgi Sisteminin Bulunduğu Kuruma” şeklinde değiştirildi. Resmi Gazete’de yer alan 73 sayılı kararnamede kamu kurumlarına ihdas, alım izni, dolu ve kadro değişiklikleri, 657 sayılı Kanunun 92’nci maddesine göre alım izni, yıllık serbest memur atama sayılarının belirlenmesi gibi kadro süreçleri bütünüyle Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Kararnamenin 43’ncü maddesinde ise sürekli işçi kadrosu ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin birimler arası aktarım Cumhurbaşkanlığına bağlandı.  ( Haber Merkezi)

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21 Nis 2021 - 13:37 Malatya- Gündem

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