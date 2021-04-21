Busabah Malatya Busabah Malatya
21 Nis 2021 - 12:52- Spor G: 21 Nis 2021 - 12:56

KAPLAN SINIRDA DADAŞ PUSUDA!

Süper Lig’de haftalar ilerledikçe kümede kalma yarışında heyecan artarken, geçen hafta aldığı galibiyetle moral bulan Yeni Malatyaspor, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren BB. Erzurumspor’a konuk olacak. Ligde 3 maçlık yenilmeme serisi yakalayarak nefes alan sarı kırmızılılar rakibini yenerek çıkışını sürdürmeyi planlarken, aynı zamanda ateş hattıyla arasındaki puan farkını da açmayı istiyor.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
mask

Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 36.haftasında Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda saat 16.00’da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Alt sıralardaki takımların kaderini yakından ilgilendiren karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Ligin 35.haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup ederek, haftalar sonra hanesine 3 puan yazdıran sarı siyahlılar, Erzurum deplasmanından da istediğini alarak dönmek istiyor. Süper Lig’de Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, 13 maçlık galip gelememe serisini sonlandırdı. Lig’de uzun süre sonra hanesine 3 puan yazdıran sarı siyahlılar, puanını 37’ye yükseltirken takımda keyifler yerine geldi. Ligde sona yaklaşılırken Alanyaspor karşısında kritik bir galibiyet alan Doğu Anadolu ekibi, puanını 37’ye yükseltirken, alt sıradaki rakipleriyle arasındaki puan farkını açtı. 13 maç sonra 3 puanla tanışan sarı siyahlılar, kritik Erzurum maçına moralli çıkacak. Yeni Malatyaspor kazanması halinde kümede kalma yarışında çok büyük avantaj elde ederken rakibini de ateşe atacak. Kritik maç öncesinde her iki takımda da kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Yeni Malatyaspor’da kaptan Adem Büyük, Wallace, Ahmet Ildız ve Zeki Yavru sarı kart sınırında bulunuyor. Koronavirüs testleri geçtiğimiz hafta pozitif çıkan sarı kırmızılı futbolcular Tetteh, ve Zuqui ise bugün ki karşılaşmada forma giyemeyecek.

# yms, süper lig, BB. erzurumspor, Her, belediye, büyük, yeni, ile, çok, büyükşehir, alanyaspor

21 Nis 2021 - 12:52 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Başkan Çınar, yapımı tamamlanan semt sahasını inceledi mask
Başkan Çınar, yapımı tamamlanan semt sahasını inceledi
YMS’NİN MAÇINA FIFA KOKARTLI HAKEM mask
YMS’NİN MAÇINA FIFA KOKARTLI HAKEM
“ÖZGÜRLÜĞÜ BİSİKLET SAYESİNDE YAŞADIM”  mask
“ÖZGÜRLÜĞÜ BİSİKLET SAYESİNDE YAŞADIM” 
‘SANA PAS ATACAĞIM, SENDE GOL ATACAKSIN’ mask
‘SANA PAS ATACAĞIM, SENDE GOL ATACAKSIN’
“BİZİM SAVAŞIMIZ YENİDEN BAŞLADI” mask
“BİZİM SAVAŞIMIZ YENİDEN BAŞLADI”
Semih Tokatlı: Üzgünüz mask
Semih Tokatlı: Üzgünüz
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
YEŞİLYURT ORGANİZESİ AMA MALATYALI YOK! mask
YEŞİLYURT ORGANİZESİ AMA MALATYALI YOK!
Sıradaki isim Çınar mı? mask
Sıradaki isim Çınar mı?
Görevden alınmalara devam! mask
Görevden alınmalara devam!
Skandalda İnterpol devreye girdi! mask
Skandalda İnterpol devreye girdi!
“BİZİM SAVAŞIMIZ YENİDEN BAŞLADI” mask
“BİZİM SAVAŞIMIZ YENİDEN BAŞLADI”
KAHTALI: HADSİZ, ALÇAKLIK, HUKUKSUZ BULUYORUM mask
KAHTALI: HADSİZ, ALÇAKLIK, HUKUKSUZ BULUYORUM

GALERİ

Çilesiz otobüs durağı yenilendi! mask
Çilesiz otobüs durağı yenilendi!
ARSLANTEPE TEMMUZ’U BEKLİYOR mask
ARSLANTEPE TEMMUZ’U BEKLİYOR
“YEREL YÖNETİM ANLAYIŞLARI BU MU?” mask
“YEREL YÖNETİM ANLAYIŞLARI BU MU?”
Camiler dezenfekte ediliyor! mask
Camiler dezenfekte ediliyor!
MERSEDES KADİR'İN ANISI YAŞATILIYOR mask
MERSEDES KADİR'İN ANISI YAŞATILIYOR
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK! mask
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL