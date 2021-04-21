KAPLAN SINIRDA DADAŞ PUSUDA!

Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 36.haftasında Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda saat 16.00’da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Alt sıralardaki takımların kaderini yakından ilgilendiren karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Ligin 35.haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup ederek, haftalar sonra hanesine 3 puan yazdıran sarı siyahlılar, Erzurum deplasmanından da istediğini alarak dönmek istiyor. Süper Lig’de Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, 13 maçlık galip gelememe serisini sonlandırdı. Lig’de uzun süre sonra hanesine 3 puan yazdıran sarı siyahlılar, puanını 37’ye yükseltirken takımda keyifler yerine geldi. Ligde sona yaklaşılırken Alanyaspor karşısında kritik bir galibiyet alan Doğu Anadolu ekibi, puanını 37’ye yükseltirken, alt sıradaki rakipleriyle arasındaki puan farkını açtı. 13 maç sonra 3 puanla tanışan sarı siyahlılar, kritik Erzurum maçına moralli çıkacak. Yeni Malatyaspor kazanması halinde kümede kalma yarışında çok büyük avantaj elde ederken rakibini de ateşe atacak. Kritik maç öncesinde her iki takımda da kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Yeni Malatyaspor’da kaptan Adem Büyük, Wallace, Ahmet Ildız ve Zeki Yavru sarı kart sınırında bulunuyor. Koronavirüs testleri geçtiğimiz hafta pozitif çıkan sarı kırmızılı futbolcular Tetteh, ve Zuqui ise bugün ki karşılaşmada forma giyemeyecek.