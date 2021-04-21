YEŞİLYURT İÇİN ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

İkinci sezonunu geçirdiği 3. Lig’de Play off müsabakalarına katılmaya hak kazanan Yeşilyurt Belediyespor bugün deplasmanda Artvin Hopaspor ile Hopa İlçe Stadı’nda saat 15.00’de karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Uğurcan Gökler (Kırıklale Klasman Hakemi), Faruk Yağlı (Düzce Klasman Yardımcı Hakemi) ve Oğuzhan Kocaçoban (Çorum Klasman Yardımcı Hakemi) üçlüsü yönetecek. Maçın dördüncü hakemi ise Sedef Altuntepe (Karabük Kadın Bölgesel Hakemi).

Geçen hafta evinde 1877 Alemdağspor’u Deniz Ataç, Akın Akman ve Emre Gemici’nin golleriyle 3-1’lik skorla geçerek ligde son 3 maç kala Play off’a kalmayı garantileyen turuncu yeşilliler topladığı 52 puanla üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırmıştı. Ligde en yakın takipçisi Ofspor ile arasında 6 puan fark bulunan Malatya ekibi Hopa maçında puanla ayrılması halinde sezonu üçüncü tamamlamayı da garantilemiş olacak. Turuncu yeşilliler, Artvin Hopaspor ile karşılaştıktan sonra 25 Nisan Pazar günü evinde Nevşehir Belediyespor’u konuk edecek ardından Kızılcabölükspor ile 1 Mayıs Cumartesi günü sezonun son maçına çıkacak.

Ligin 28.haftasında bugün oynanacak müsabakalar ise şöyle:

15.00 Nevşehir Belediyespor-Kızılcabölükspor: Mehmet Şükrü Közcü

15.00 Artvin Hopaspor-Yeşilyurt Belediyespor: Uğurcan Gökler

15.00 1877 Alemdağspor-Çankaya Futbol Kulübü: Barkın Kara

15.00 Bucaspor 1928-Fatsa Belediyespor: Hakan Ergin

15.00 Manisaspor-Edirne Belediyespor: Okan Kayataş

15.00 Arnavutköy Belediyespor-Antalya Kemerspor: Önder Turgay Demirdak

15.00 Belediye Derincespor-Ofspor: Doğukan Yıldırım

15.00 Payasspor-Diyarbekirspor: Hasan Kaçar