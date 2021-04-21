LÖSEV’DEN HASTALARINA KOLİ KOLİ MUTLULUK!

“ Ramazan ayında yoksul bir aileyi doyurmak, hasta bir çocuğu iyileştirmek, gözü yaşlı bir anneyi gülümsetebilmek ibadetlerin en güzelidir”, düşüncesiyle her yıl binlerce ailenin sofrasını bereketle donatan LÖSEV, bu yıl da ara vermeden desteklerine devam ediyor.

“RAMAZAN AYINDA DA AİLELERİMİZİN YANINDAYIZ”

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver Ramazan gıda kolileri ile ilgili olarak; “Ramazanda bütün Ailelerimizin sofralarını donatmak istiyoruz. Kolilerimizde lösemi ve kanserle mücadele eden bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılıyoruz. İçerisinde, salçadan kuru gıdaya, temizlik malzemelerinden giyime kadar bu dönemde ihtiyaçları olabilecek her yardımı iletiyoruz. Paylaşmanın, dayanışmanın arttığı Ramazan Ayında da ailelerimizin yanındayız ve herkesi böylesine anlamlı bir zamanda ailelerimize destek olmaya, bir çocuğun elinden tutmaya davet ediyoruz” dedi.

Ramazan ayı boyunca ailelerimize ilettiğimiz kolilerimizde kuru gıdadan et ve et ürünlerine kadar birçok çeşit bulunuyor. LÖSEV ’e kayıtlı ailelere gönderilmek üzere “Ben de bir paket almak istiyorum” diyorsanız aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz.

Acil Yardım Paketi, Orta Aile Paketi, Büyük Aile Paketi, Mutlu Aile Paketi, Çok Sevinçli ve Zengin Büyük Aile Paketi, sizler de mübarek ramazan ayında Türkiye’deki bütün banka şubelerinin bağış ekranlarından, ülkemizin her köşesindeki PTT şubelerinden, LÖSEV Ofislerini arayarak ya da ziyaret ederek, , tüm faturalı hatlardan 3406’ya BAGIS ya da 1998’e FİTRE yazıp bir SMS göndererek bağışınızı gerçekleştirebilir, bilgi almak için 0312 447 06 60 nolu telden ulaşabilirsiniz. Yine Detaylı bilgiye https://www.losev.org.tr/bagis/Ramazan.html linkinden ulaşabilir, yardımlarınızı iletebilirsiniz. (Bülten)