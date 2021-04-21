Busabah Malatya Busabah Malatya
21 Nis 2021 - 11:18- Gündem G: 21 Nis 2021 - 11:21

Malatya'da bir mezra karantinaya alındı

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi Dereevler Mezrası korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
mask

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kurşunlu Mahallesi Dereevler Mezrası'nda karantina uygulanmasının başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği kaydedildi.

( İHA)

# malatya, karantina, vaka, İHA

21 Nis 2021 - 11:18 Malatya/ Hekimhan- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yeşilyurt'ta mahkemeden satılık arsa mask
Yeşilyurt'ta mahkemeden satılık arsa
Başkan Zelyurt Taziyelerini iletti mask
Başkan Zelyurt Taziyelerini iletti
Soruşturma Genişletiliyor mask
Soruşturma Genişletiliyor
Yeşilyurt'ta korona tedbirleri artırıldı mask
Yeşilyurt'ta korona tedbirleri artırıldı
Soruşturma derinleştiriliyor! mask
Soruşturma derinleştiriliyor!
Bakan Varank gönüllü olduğu yerli aşıda ilk dozu yaptırdı mask
Bakan Varank gönüllü olduğu yerli aşıda ilk dozu yaptırdı
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
YEŞİLYURT ORGANİZESİ AMA MALATYALI YOK! mask
YEŞİLYURT ORGANİZESİ AMA MALATYALI YOK!
Sıradaki isim Çınar mı? mask
Sıradaki isim Çınar mı?
Görevden alınmalara devam! mask
Görevden alınmalara devam!
Skandalda İnterpol devreye girdi! mask
Skandalda İnterpol devreye girdi!
“BİZİM SAVAŞIMIZ YENİDEN BAŞLADI” mask
“BİZİM SAVAŞIMIZ YENİDEN BAŞLADI”
KAHTALI: HADSİZ, ALÇAKLIK, HUKUKSUZ BULUYORUM mask
KAHTALI: HADSİZ, ALÇAKLIK, HUKUKSUZ BULUYORUM

GALERİ

“YEREL YÖNETİM ANLAYIŞLARI BU MU?” mask
“YEREL YÖNETİM ANLAYIŞLARI BU MU?”
Camiler dezenfekte ediliyor! mask
Camiler dezenfekte ediliyor!
MERSEDES KADİR'İN ANISI YAŞATILIYOR mask
MERSEDES KADİR'İN ANISI YAŞATILIYOR
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK! mask
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK!
Malatya uyarıları dinlemiyor mask
Malatya uyarıları dinlemiyor
MALATYA SESSİZ mask
MALATYA SESSİZ
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL