Kemal Sunal’ın ismi memleketi Doğanyol’da yaşatılacak

Doğanyol İlçesi Gökçe Mahallesi'ne Türk sinemasının gülen yüzü, merhum Kemal Sunal adına kütüphane ve Kemal Sunal’ın anılarının yaşayacağı müze kurulacak.
Türk sinemasına damga vurmuş olan Kemal Sunal’ın anısına Doğanyol Belediyesi tarafından yapılacak olan kütüphane ve müze yaklaşık bin metrekare alana kurulacak.
Geçmiş dönemlerde Belediye hizmet binası olarak kullanılan ve 2014 yılında büyükşehir yasası ile Doğanyol Belediyesi’ne devir edilen ve bugüne kadar atıl durumda bulunan Gökçe Mahallesi’ndeki binanın kütüphane ve müzeye dönüştürülmesi ile yeni yüzü ile hizmet verecek.
Malatya’nın Doğanyol İlçesi Gökçe Mahallesi’nde doğan ve 9 yaşına kadar burada yaşayan Kemal Sunal, babasının İstanbul’a gitmesi ile İstanbul’da nüfus cüzdanı çıkarılıp İstanbul doğumlu olarak yazıldığı ifade ediliyor.
3 Temmuz 2000 yılında kalp krizinden vefat eden Türk sinemasının gülen yüzü, merhum Kemal Sunal’ın replikası Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından sanat sokağında açılan kültür evinde 2017 yılında sanat severlere sunulmuştu.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.