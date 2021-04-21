Bakan, dezenfektan kurbanı mı oldu?

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kabine değişikliği kararnamesinde, Cumhurbaşkanlığı Kabine Sistemi’ne Ticaret Bakanı olarak giren Ruhsar Pekcan görevden alındığı belirtildi. Kabine’de bir bakanlık ikiye bölündü. Yeni Bakanlar, ‘atandı’ diye belirtilirken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın ise görevine son verildiği ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın şirketinin bakanlığa bağlı kurumlara 9 milyon TL’lik dezenfektan sattığı iddiasını soru önergesiyle Bakan Pekcan’a sormuş ve günlerce cevap alamamıştı. CHP’li Öztunç’un iddiayı ısrarla gündeme getirmesiyle; Bakan Pekcan, olayın doğruluğunu kabul edip bunu “Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi” şeklinde açıklamıştı.

BAKANLIK KOLTUĞUNA MEHMET MUŞ GEÇTİ

Bu açıklamanın ardından, Pekcan’ı oturduğu Bakanlık koltuğundan eden karar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Dün Eski Bakan Pekcan’ın açıklama yapmasıyla bugün Resmi Gazete’de yayınlanan kararda, Bakanlık görevine son verildiği duyuruldu. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ının imzasıyla Resmi Gazete’de yer aldı. Pekcan’ın Bakanlık koltuğuna Mehmet Muş oturdu.

BİR BAKANLIK İKİYE BÖLÜNDÜ!

Ayrıca Ticaret Bakanlığı’nda yapılan değişikliğin yanı sıra bir bakanlık da ikiye bölündü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrılarak; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şeklini aldı.

KABİNE’DE YENİ İSİMLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na Derya Yanık getirilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da Vedat Bilgin isimleri 'Bakan'olarak atandı. ( Haber Merkezi)