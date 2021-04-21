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21 Nis 2021 - 10:15- Gündem G: 21 Nis 2021 - 10:22

“5199 saylı Kanun’un 6’ıncı maddesi değişsin!”

Mahallesindeki köpekler nedeniyle zor zamanlar yaşadıklarını dile getiren Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ‘Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılması maddesinin değiştirilmesini talep etti.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Yiğit,

Tecde Mahallesi’nde yaklaşık 200 sokak köpeği bulunuyor. Vatandaşlar artık evlerinden çıkmaya korkuyorlar. Vatandaşlar bakkala, fırına gidemediklerini söylüyorlar. Sokaktaki hayvanların vebali sokakta kalması için mücadele edenlerin boynunadır

dedi.

Tecde Mahallesi’nin en büyük sorunlarından bir tanesi olan sokak köpekleri, hala mahallelilerin tepkisine neden oluyor. Yetkililerin bir türlü ilgilenmediği bu sorun karşısında mahalle sakinleri isyan ederken Mahalle Muhtarı Ali Yiğit BUSABAH gazetesine konuşarak tepkisini dile getirdi.

“BİR ŞEY YAPILMIYOR”

Mahallesinde köpekler tarafından saldırıya uğrayan insanlar bulunduğunu ifade eden Muhtar Yiğit,

5199 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesi sokak köpeklerinin aşılanıp, kısırlaştırılıp tekrar alındığı yere bırakılır’ diyor. Ancak bu yasanın kesinlikle değişmesi lazım. Çünkü biz günlük en az 10 şikayet alıyoruz. Şu anda Tecde Mahallesi’nde yaklaşık 200 sokak köpeği bulunuyor. Her caminin önünde en az 7-8 köpek bulunuyor. Sabah namazına gitmek isteyen vatandaşlar, bu köpekler yüzünden kesinlikle camiye gitmiyor. Hatta geçenlerde bir kadın, ‘Muhtarım ev aldığıma pişman oldum, evimi tekrar satacağım, kimse almıyor’ diyerek isyan ediyor. Köpekler yüzünden çocuklarını derse götüremediğini söylüyor. Bu kadına 5-6 sokak köpeği saldırmış, bunların da elimizde görüntüleri var. Vatandaşlar artık evlerinden çıkmaya korkuyorlar. Vatandaşlar bakkala, fırına gidemediklerini söylüyorlar. Her defasında söylememize rağmen bir şey yapılmıyor ve belediye sadece 5199 sayılı yasanın 6’ncı maddesini önümüze sürüyor. Ben vatandaşlarımıza bunu izah edemiyorum

diye konuştu.

“KADIN HALA O TRAVMAYI ATLATAMADI”

“Vatandaşlar ‘Aşılı ve küpeli köpeklerin ısırmadığına dair bir kanıtınız var mı?’ diye soruyorlar” DİYEN Muhtar Yiğit, şunları kaydetti:

Bir ay önce mahallemizde bir kadını köpekler ısırdı ve bu köpekler hem küpeli hem de aşılıydı. Kadına 18 dikiş attılar ve şu anda o kadın dışarıya çıkamıyor. Kadın hala o travmayı atlatamadı. ‘Ben dışarıya çıktığım zaman köpekler üzerime geliyor’ diyor. Bu yakında Meclis’e gelecek. Hayvan dernekleri ‘Bizim kırmızıçizgimiz sokak köpeklerinin kesinlikle dışarıda kalması’ diyorlar. Hayvan derneklerinin baskısı nedeniyle bu kanunu getirdiklerini söylüyorlar. Ben de onlara şöyle bir soru soruyorum: Kayseri’de 14 yaşında köpekler tarafından parçalanan ölen çocuğun ailesinden de görüş aldınız mı? Mahallemizde sokak köpekleri tarafından çocuklarının önünde ısırılan ve 18 dikiş atılan, bundan dolayı da bu korkuyla dışarıya çıkamayan kadından görüş aldınız mı? Sabah çocuklarını dershaneye götüremeyen anne ve babaların görüşlerini aldınız mı? Siz kimlerle görüştünüz? Sahaya bir çıkın, sahadaki insanlara bir sorun, cami cemaatine sorun, okullara giden öğrencilere sorun, veliye sorun, köpekler tarafından saldırıya uğrayan insanlara bir sorun. Siz bunlardan görüş aldınız mı?

“HAYVANLARA ŞİDDET UYGULANMASINA KARŞIYIZ”

Köpeklerin barınaklara yerleştirilmesini isteyen Muhtar Yiğit,

Biz köpeklere işkence yapılmasına, onların öldürülmesine karşıyız. Suriyeli birisi bir köpeğe işkence etti ve hayvan derneklerinin avukatı, ‘biz sabaha kadar uyuyamadık’ diyor. Elbette ki, biz de sabaha kadar uyuyamadık. Biz köpeklere, hayvanlara şiddet uygulanmasına karşıyız. Onlara da en ağır ceza verilsin. Ama hayvan haklarını koruyalım derken, insan haklarını unutmayalım. Bizim bütün derdimiz bu. Biz yasanın değişmesini, sokak köpeklerinin barınaklara yerleştirilmesini istiyoruz. İnsanlarımız oralara gidip-gelsinler. Bu barınaklar insanlara açık ve şeffaf olsun. Orada hayvanlara kötü muamele edilip edilmediği görülsün. Zaten benim evimde 8-10 tane kedim var. Mahalledeki kedileri kendim besliyorum. Sokaktaki hayvanların vebali sokakta kalması için mücadele edenlerin boynunadır. Bir köpek insana saldırdığı zaman diğer insanlarda bundan olumsuz etkileniyor. Ellerinde taş ve sopalarla geziyorlar. Köpekleri gördüklerinde ya taşla ya da sopayla kovalıyorlar. Ve bu köpekler aç kalıyorlar. Hem kışta hem çamurda hem de o sıcakta aç ve susuzlar. Bu sokak köpeklerinin günahını kim ödeyecek?

şeklinde konuştu.

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21 Nis 2021 - 10:15 Malatya- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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