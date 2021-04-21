21 Nis 2021 - 10:00- Yaşam

DOĞA NİMETİ IŞGIN

Genel olarak dağlık yerlerde yetişen ışkın otunun diğer bir ismi uçkun otudur. Mevsimlik bir bitki olan Işgın (Işkın) Malatya ve Adıyaman bölgesinde çok sık görülen bitkiler arasında yer alıyor. Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen Işgın, adeta şifa dağıtıyor. Ekşi bir tada sahip olan bu ot çeşitli alanlarda farklı şekillerde tüketiliyor.