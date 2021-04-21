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21 Nis 2021 - 10:00- Yaşam G: 21 Nis 2021 - 10:10

DOĞA NİMETİ IŞGIN

Genel olarak dağlık yerlerde yetişen ışkın otunun diğer bir ismi uçkun otudur. Mevsimlik bir bitki olan Işgın (Işkın) Malatya ve Adıyaman bölgesinde çok sık görülen bitkiler arasında yer alıyor. Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen Işgın, adeta şifa dağıtıyor. Ekşi bir tada sahip olan bu ot çeşitli alanlarda farklı şekillerde tüketiliyor.

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Işgın otu hakkında BUSABAH gazetesine konuşan Aktar Abdullah Yakar,

Işgın (Işkın), genellikle şeker hastalarına, kanser ve tümörlerin eritilmesinde çok faydası olan bir bitki kökü, özellikle ilkbaharda bölgemizde çok yetişen bir bitki türüdür. Keza Adıyaman bölgesinde de aynı şekilde çokça yetişir. Tadı ekşimsidir. Tüketildiğinde mideyi rahatlatır, sindirimi kolaylaştırır. Kusmayı önler. Şekere ve tansiyona çok faydası olur

dedi.

“FAYDALI BİR BİTKİDİR”

Malatya’da yetişen ve birçok hastalığa iyi gelen ışgın ile ilgili bilgiler aktaran Yakar,

Işgın (Işkın), genellikle şeker hastalarına, kanser ve tümörlerin eritilmesinde çok faydası olan bir bitki kökü, özellikle ilkbaharda bölgemizde çok yetişen bir bitki türüdür. Keza Adıyaman bölgesinde de aynı şekilde çokça yetişir. Tadı ekşimsidir. Tüketildiğinde mideyi rahatlatır, sindirimi kolaylaştırır. Kusmayı önler. Şekere ve tansiyona çok faydası olur. Kabızlığı giderir. Soğuk algınlığı, ishal ve soğuk algınlığı gibi vakalara iyi gelmektedir. Özellikle ışgın kökünün kurutulmuşundan elde edilen çay şekere çok iyi gelmektedir. Doktor kontrolünde kanser hastalarının da kullanabileceği faydalı bir bitkidir

ifadelerini kullandı.

“KÖKÜ KURUTULMAYA MÜSAİTTİR”

Işgın otunun kökünden elde edilen çayın da bazı hastalıklara iyi geldiğini belirten Aktar Abdullah Yakar,

Genelde mayıs aylarından çıkan 10-15 gün içerisinde hemen tüketilen bir bitkidir. Bu nedenle bitkinin zamanı geçtiği zaman bitkinin kökleri kullanılmaya başlıyor. Kökleri balla macun şekline getirilerek veya demleme usulü kullanılarak çay şeklinde tüketilebilir. Işgın kökünü gölgede serin bir yerde kurutulması gerekiyor. Normalde ışkın kurutulmaz ama kökü kurutulmaya müsaittir. Kurutulduktan sonra duruma göre ister çay şeklinde isterseniz de macun şeklinde kullanılabilir. Kanser hastalarına balla macun şeklinde ama şeker hastalarında şeklinde çay şeklinde kullanılmasını öneriyoruz

diye konuştu.

“C VİTAMİNİ AÇISINDAN OLDUKÇA ZENGİNDİR”

Işgının bünyesinde birçok vitaminin olduğunu ifade eden Yakar,

Ayrıca ışkın C vitamini açısından oldukça zengindir. Bunun dışında bünyesinde A, B1,B2 ve K vitaminlerini barındırır. Aynı zamanda kuzukulağı ailesine mensup zaten hemen hemen tatları da aynı ve ekşimtıraktır. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bir bitkidir. Bu nedenle alternatif tıpta sıklıkla kullanılır. Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara iyi geliyor. Böbrek rahatsızlıklarına da iyi geldiği biliniyor. Kanser ve lösemi hastalığına fayda sağlayan bu bitki insan vücudundaki hücreleri sürekli olarak yenilemektedir. Bu da hücre yenileyici özelliğinin olduğunun bir kanıtıdır. Bağırsak, mide rahatsızlıkları yaşayan kişilerde rahatlıkla kullanabilir. Gaz söktürücü olarak kullanılabilir. Mide asidini düzenler, yemek borusu asidi olan kişileri korumaktadır. Nefes almada veya vermede rahatsızlık çekenler rahatlıkla bu otu tercih edebilir. Cilt üzerinde de faydaları vardır. Çünkü mikrop öldürücü özelliği vardır. Sivilce ve cilt lekelerine faydası olur. Ağır hastalığı olanların uzman bir doktor tarafından kullanılması gerekmektedir

dedi.

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21 Nis 2021 - 10:00 Malatya- Yaşam

Muhabir Şükran Malkoç

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