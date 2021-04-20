Busabah Malatya Busabah Malatya
20 Nis 2021 - 18:19- Asayiş G: 20 Nis 2021 - 18:24

VATANDAŞI DOLANDIRIP, TAVUK ÇİFTLİĞİ KURDULAR

Adana merkezli aralarında Malatya’nın da bulunduğu 10 ilde "garantili kupon" vaadiyle internetten dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen ve 29 zanlının tutuklandığı soruşturma kapsamında şüphelilerin yasa dışı bahis oynatma bahanesiyle vatandaşları dolandırıp kazandıkları parayla tavuk çiftliği kurduğu ortaya çıktı.
mask

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis sitesi kurarak "kazanma garantili kupon" vadedip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda yürütülen soruşturmada, 6 ay teknik ve fiziki olarak takip edilen şüphelilerin yakalanması için 9 Nisan günü şafak vakti düğmeye basıldı. Adana merkezli Ankara, Antalya, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Malatya, Mersin, Osmaniye ve Tekirdağ’da 122 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı 750 polisle baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda zanlılardan 99’u gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 11'i savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, 88'i adliyeye sevk edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüphelilerden 29'u tutuklanmış, 59'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adreslerinde bulunamayan 23 zanlının yakalanması için de polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

"KEKLİK YAKALADIK PARÇALIYORUZ"

Dolandırıcılarla ilgili yeni bilgiler de ortaya çıktı. Buna göre zanlıların dolandırdığı kişiler arasında doktor, askeri personel, market çalışanı ve ev hanımlarının da bulunduğu öğrenildi. Havale, EFT, Swift ödemesi, vergi ve komisyon masrafı adı altında bir doktorun 28 bin lira, askeri personelin 36 bin lira, market çalışanının da 16 bin lira dolandırıldığı belirlendi. Zanlıların, market çalışanının olmayan spor müsabakası için 200 lira bahis oynamasını sağladıktan sonra 59 bin lira ödül kazandığı yalanını söyleyip masraf adı altında 16 bin lirasını alarak dolandırdığı tespit edildi. Bu arada, işsiz birinin de birikimi olan 18 bin lirayı bu kişilere kaptırdığı ve parasını alamayınca intiharın eşiğine geldiği belirtildi. Zanlıların kendi aralarındaki görüşmelerde ağlarına düşürdükleri kişiler için “kekliği yakaladık, onu parçalıyoruz” ifadesini kullandığı bilgisine ulaşıldı.

“3 WEBMASTER TUTUKLANDI”

Şüphelilerin kullandıkları geçici 1630 internet sitesiyle ilgili de yeni bilgilere ulaşıldı. Bu siteleri oluşturan zanlıların Baran E, Deniz K, Ferdi Tayfur U. ve Tayfun Can A. olduğu öğrenildi. Ayrıca, webmaster (web sitesi geliştiricisi) olarak adlandırılan bu kişilerin lise mezunu olduğu bildirildi. Zanlıların her bir web sitesi için 2 bin lira para aldığı öğrenildi. Ayrıca Webmasterların örgüt liderini nasıl dolandırıcılık yapacağı yönünde yönlendirdiği de belirlendi. 4 zanlıdan 3’ü tutuklanırken Tayfun Can A.’nın savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenildi.

Öte yandan, zanlıların suçtan elde ettikleri gelirlerin bir bölümüyle Antalya’da tavuk çiftliği, başka kentlerde de oto galeri ve oto kiralama şirketi kurdukları iddia edildi. ( İHA)

# için, malatya, İHA, yeni, Her

20 Nis 2021 - 18:19 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Traktörden düşen çocuk öldü! mask
Traktörden düşen çocuk öldü!
Kaçakçılara 3 ayrı operasyon mask
Kaçakçılara 3 ayrı operasyon
Akrabaların arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü mask
Akrabaların arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü
Suçüstü yakalandılar! mask
Suçüstü yakalandılar!
Çatı yangını ucuz atlatıldı! mask
Çatı yangını ucuz atlatıldı!
Minibüs kaza yaptı 6 kişi yaralandı! mask
Minibüs kaza yaptı 6 kişi yaralandı!
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Yeşilyurt skandalında yeni gelişme! Herkesin merak ettiği o liste! mask
Yeşilyurt skandalında yeni gelişme! Herkesin merak ettiği o liste!
Sıradaki isim Çınar mı? mask
Sıradaki isim Çınar mı?
YEŞİLYURT ORGANİZESİ AMA MALATYALI YOK! mask
YEŞİLYURT ORGANİZESİ AMA MALATYALI YOK!
Görevden alınmalara devam! mask
Görevden alınmalara devam!
ÇINAR’A SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR mask
ÇINAR’A SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR
“BİZİM SAVAŞIMIZ YENİDEN BAŞLADI” mask
“BİZİM SAVAŞIMIZ YENİDEN BAŞLADI”

GALERİ

“YEREL YÖNETİM ANLAYIŞLARI BU MU?” mask
“YEREL YÖNETİM ANLAYIŞLARI BU MU?”
Camiler dezenfekte ediliyor! mask
Camiler dezenfekte ediliyor!
MERSEDES KADİR'İN ANISI YAŞATILIYOR mask
MERSEDES KADİR'İN ANISI YAŞATILIYOR
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK! mask
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK!
Malatya uyarıları dinlemiyor mask
Malatya uyarıları dinlemiyor
MALATYA SESSİZ mask
MALATYA SESSİZ
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL