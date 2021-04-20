Sosyal medya hesabından Bakan Koca yaptığı paylaşımda,"Aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek" ifadelerine yer verdi. ( Haber Merkezi)
20 Nis 2021 - 13:04- Sağlık Güncelleme: 20 Nis 2021 - 13:38
Sıra 55 yaş ve üzerinde!
Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklılığı kazandırılması için başlanan aşı programına göre 55 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada 55 yaş üzeri aşılamaya geçildiğini belirtti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.