20 Nis 2021 - 13:04- Sağlık

Sıra 55 yaş ve üzerinde!

Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklılığı kazandırılması için başlanan aşı programına göre 55 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada 55 yaş üzeri aşılamaya geçildiğini belirtti.