Busabah Malatya Busabah Malatya
20 Nis 2021 - 13:04- Sağlık G: 20 Nis 2021 - 13:38

Sıra 55 yaş ve üzerinde!

Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklılığı kazandırılması için başlanan aşı programına göre 55 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada 55 yaş üzeri aşılamaya geçildiğini belirtti.
mask

Sosyal medya hesabından Bakan Koca yaptığı paylaşımda,"Aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek" ifadelerine yer verdi. ( Haber Merkezi)

# Sağlık Bakanı, fahrettin koca, aşı programı, koronavirüs, Merkezi, haber, yeni, aşı, bakan

20 Nis 2021 - 13:04 Malatya- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Bakan Varank gönüllü olduğu yerli aşıda ilk dozu yaptırdı mask
Bakan Varank gönüllü olduğu yerli aşıda ilk dozu yaptırdı
 ORUÇ TUTARKEN 8 BESLENME HATASINA DİKKAT! mask
 ORUÇ TUTARKEN 8 BESLENME HATASINA DİKKAT!
COVİD-19 PANDEMİSİ TANSİYONU YÜKSELTİYOR mask
COVİD-19 PANDEMİSİ TANSİYONU YÜKSELTİYOR
Ramazan’da sıvı tüketimi, egzersiz ve ara öğünlere dikkat! mask
Ramazan’da sıvı tüketimi, egzersiz ve ara öğünlere dikkat!
FITIĞI OLANLAR NELERE DİKKAT ETMELİ? mask
FITIĞI OLANLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?
İFTAR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ HURMA ŞİFA DAĞITIYOR mask
İFTAR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ HURMA ŞİFA DAĞITIYOR
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Yeşilyurt skandalında yeni gelişme! Herkesin merak ettiği o liste! mask
Yeşilyurt skandalında yeni gelişme! Herkesin merak ettiği o liste!
Sıradaki isim Çınar mı? mask
Sıradaki isim Çınar mı?
Görevden alınmalara devam! mask
Görevden alınmalara devam!
YEŞİLYURT ORGANİZESİ AMA MALATYALI YOK! mask
YEŞİLYURT ORGANİZESİ AMA MALATYALI YOK!
ÇINAR’A SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR mask
ÇINAR’A SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR
Şehit Kızılay, son yolculuğuna uğurlandı! mask
Şehit Kızılay, son yolculuğuna uğurlandı!

GALERİ

MERSEDES KADİR'İN ANISI YAŞATILIYOR mask
MERSEDES KADİR'İN ANISI YAŞATILIYOR
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK! mask
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK!
Malatya uyarıları dinlemiyor mask
Malatya uyarıları dinlemiyor
MALATYA SESSİZ mask
MALATYA SESSİZ
Otomobille gelip ateş açtılar, bir kişi yaralandı mask
Otomobille gelip ateş açtılar, bir kişi yaralandı
Uçağı arızalanan Bakan Malatya'ya zorunlu iniş yaptı mask
Uçağı arızalanan Bakan Malatya'ya zorunlu iniş yaptı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL