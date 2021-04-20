Busabah Malatya Busabah Malatya
20 Nis 2021 - 11:58- Siyaset G: 20 Nis 2021 - 12:34

Skandalda İnterpol devreye girdi!

Yeşilyurt Belediyesiyle ortaya çıkan skandal iddiada gri pasaportla Almanya'ya gidenler İnterpol'ün takibine alındı. Almanya İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Türkiye'den giden gri pasaportluları takibe aldığını söyledi.
mask

Sözcü'nün haberine göre insan kaçaklığı iddiasında şimdi de sırada İnterpol var.  Almanya İçişleri Bakanlığı, Gri Pasaport'la giriş yapan Türkler'in “kaçak olduğunu” belirten bir notla Federal Polisi uyardı. Uyarı tüm polis birimlerine, sınırlara ve İnterpol'e iletildi.

Günlerdir Türkiye gündeminde geniş yer bulan skandal ülke sınırlarını aşarak şimdi de Alman medyasının gündeminde. Alman medyası, Yeşilyurt Belediyesi'nin çevre eğitimi gezisinin Almanya kısmını üstlenen MEGA KİLİT şirketinin sahibi Ersin Kilit'in  soruşturulduğunu kaydetti. ( Haber Merkezi)

# almanya, interpol, yeşilyurt belediyesi, gri pasaport, almanya gezisi, Merkezi, yeşilyurt, uyarı, pasaport, İçişleri bakanlığı, haber, Tüm

20 Nis 2021 - 11:58 Malatya- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Gürkan, yeniden Başkan seçildi! mask
Gürkan, yeniden Başkan seçildi!
GÜDER:MAKAM KOLTUĞUNDA OTURMAYACAĞIM mask
GÜDER:MAKAM KOLTUĞUNDA OTURMAYACAĞIM
KAHTALI: HADSİZ, ALÇAKLIK, HUKUKSUZ BULUYORUM mask
KAHTALI: HADSİZ, ALÇAKLIK, HUKUKSUZ BULUYORUM
Bakan Selçuk’tan Aşı Açıklaması mask
Bakan Selçuk’tan Aşı Açıklaması
Sarıbaş: ”Bırakın Bu Ülkeyi İyi Bir İktidar Yönetsin” mask
Sarıbaş: ”Bırakın Bu Ülkeyi İyi Bir İktidar Yönetsin”
Gürkan: Komisyon Üyelikleri Önemli Görevlerdir mask
Gürkan: Komisyon Üyelikleri Önemli Görevlerdir
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Yeşilyurt skandalında yeni gelişme! Herkesin merak ettiği o liste! mask
Yeşilyurt skandalında yeni gelişme! Herkesin merak ettiği o liste!
Sıradaki isim Çınar mı? mask
Sıradaki isim Çınar mı?
Görevden alınmalara devam! mask
Görevden alınmalara devam!
YEŞİLYURT ORGANİZESİ AMA MALATYALI YOK! mask
YEŞİLYURT ORGANİZESİ AMA MALATYALI YOK!
ÇINAR’A SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR mask
ÇINAR’A SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR
Şehit Kızılay, son yolculuğuna uğurlandı! mask
Şehit Kızılay, son yolculuğuna uğurlandı!

GALERİ

MERSEDES KADİR'İN ANISI YAŞATILIYOR mask
MERSEDES KADİR'İN ANISI YAŞATILIYOR
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK! mask
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK!
Malatya uyarıları dinlemiyor mask
Malatya uyarıları dinlemiyor
MALATYA SESSİZ mask
MALATYA SESSİZ
Otomobille gelip ateş açtılar, bir kişi yaralandı mask
Otomobille gelip ateş açtılar, bir kişi yaralandı
Uçağı arızalanan Bakan Malatya'ya zorunlu iniş yaptı mask
Uçağı arızalanan Bakan Malatya'ya zorunlu iniş yaptı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL