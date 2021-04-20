Skandalda İnterpol devreye girdi!

Sözcü'nün haberine göre insan kaçaklığı iddiasında şimdi de sırada İnterpol var. Almanya İçişleri Bakanlığı, Gri Pasaport'la giriş yapan Türkler'in “kaçak olduğunu” belirten bir notla Federal Polisi uyardı. Uyarı tüm polis birimlerine, sınırlara ve İnterpol'e iletildi.

Günlerdir Türkiye gündeminde geniş yer bulan skandal ülke sınırlarını aşarak şimdi de Alman medyasının gündeminde. Alman medyası, Yeşilyurt Belediyesi'nin çevre eğitimi gezisinin Almanya kısmını üstlenen MEGA KİLİT şirketinin sahibi Ersin Kilit'in soruşturulduğunu kaydetti. ( Haber Merkezi)