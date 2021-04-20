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20 Nis 2021 - 09:30- Gündem G: 20 Nis 2021 - 09:34

Soruşturma Genişletiliyor

İçişleri Bakanlığı, belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik, 12 Mart tarihinde başlatılan soruşturmayı genişletiliyor.
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Geçtiğimiz günlerde Malatya Yeşilyurt Belediyesi’ndeki kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik iddialar üzerine başlatılan soruşturma İçişleri Bakanlığı tarafından genişletiliyor. Bu kapsamda, Balıkesir Gömeç ( CHP), Adıyaman Gölbaşı (CHP), Burdur Yeşilova (CHP), Yozgat Yerköy ( İYİ Parti), Şanlıurfa Suruç (2019 HDP), Ordu Korgan ( AK Parti) belediyelerince “dans (folklor) gösterisi”, “kültür turu”, “gençlik programları” adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edildi. Söz konusu olaylarla ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi görevlendirerek, soruşturma başlattı.

GEÇİCİ OLARAK DURDURULMUŞTU

Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından belediyelere imkan sağlayan mevzuatın suistimalinin önlenmesi amacıyla tedbirleri arttırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mahalli idarelerce yurtdışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştu. ( İHA)

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20 Nis 2021 - 09:30 Malatya- Gündem

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