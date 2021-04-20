Malatya’ya yeni Milli Eğitim Müdürlüğü Binası

“Çalışmalarımızın sonuna geldik”
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Malatya’ya yaptırılması planlanan okul projelerini açıkladı. Hayırseverlerin yapacağı okullar dışında Malatya’ya bin 136 derslik yapacaklarını açıklayan Kanbay, yakın dönemde inşallah ihalelerin olgunlaştıracaklarını ve inşaat sürecinin başlayacağını söyledi.
“MALATYA’MIZA BU DA HAYIRLI OLSUN”
Yapılacak okul sayısını açıklayan Kanbay,
34 tane il yatırımı, 10 tane TOKİ yatırımı, 8 tane Avrupa Birliği yatırımı, 13 tane hayırsever 70'e yakın okul yapıyoruz. Geçen hafta önemli bir gelişme oldu TOOB ile bir protokol yaptık. 1. Organize Sanayi Bölgesinde bize 24 derslikli bir meslek lisesi, 200 kişilik pansiyon, kapalı spor salonu olmak üzere bir Meslek Lisesi yapacaklar. Ben hastayken bu protokol yaptık. Bana ilaç gibi geldi. Malatya’mıza bu da hayırlı olsun. Burada tabii ki daha önce bu süreçte Bülent Bakanımız TOBB’dan bir söz almıştı. Ben Bülent Bakanımla görüştüm. O da tekrar Rıfat Hisarcıklıoğlu Beyefendi’yi aradı. Normalde TOBB Malatya bir tane okul yapmıştı. Söz verdikleri için 2’ncisini de bize kazandıracaklar
diye konuştu.
Milli Eğitim İl Müdürlüğü’ne yeni bir bina yapılacağını dile getiren Kanbay,
Malatya’ya 2021’de Milli Eğitim Müdürlüğü binası yapacağız. Bunun ödeneğini kasım ayında almıştık. Çalışmalarımızın sonuna geldik. Yani Malatya için bereketli bir yıl oldu
dedi.
“MALATYA’NIN ALTYAPISI ÇOK İYİ DEĞİL”
“Biliyorsunuz artık dünya e-sınav merkezlerine doğru gidiyor” diyen Kanbay, şunları kaydetti:
E-sınav merkezinde sistem üzerinde sınav oluyorsunuz. Şimdi yeni süreçte Açıköğretim sınavları da bu tarz yerlerde yapılacak. Sistem değişiyor. Bu anlamda Malatya’nın altyapısı çok iyi değil. Genel Müdür Bey geldi, Malatya'yı çok beğendi. Uluslararası bir sınav var. 57 ülke arasında Türkiye'de bu sınava katılıyor. Bu sınav okuduğunu anlama, ölçme ile ilgili değerlendirme sınavı. 42 ilden Malatya'da 3 tane okulumuzu temsil ediyor. Genel Müdürümüz okullarımızı çok hazırlıklı buldu. ‘Ben 9 tane ziyaret yaptım Diyarbakır'dan Erzincan'a kadar ziyaretine buldum. İlk defa bir ilden huzurlu şekilde rahat bir şekilde ayrılıyorum’ dedi. Vali Bey’e söyledi, mutlu olduk. Biz de Malatya'daki Ölçme Değerlendirme merkezlerinin yeterli olmadığını Genel Müdürümüze anlattık. Yeşilyurt'taki merkezimizin kapasitesini arttırıp, bir tane daha Ölçme Değerlendirme Merkezi ekleyeceğiz. Bir tane de Battalgazi ilçesine kuracağız.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.