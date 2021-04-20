20 Nis 2021 - 09:25- Eğitim

Malatya’ya yeni Milli Eğitim Müdürlüğü Binası

Malatya’nın çeşitli bölgelerinde çok sayıda okul yapılacağını açıklayan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, toplam yapılacak bin 136 derslik okul yapım ihalelerin olgunlaştıracaklarını ve inşaat sürecinin başlayacağını belitti. Kanbay, Malatya’ya bu yıl içerisinde yeni İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının yapılacağını açıklayarak, “Ödeneğini kasım ayında almıştık. Çalışmalarımızın sonuna geldik” dedi.