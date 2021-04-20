YEŞİLYURT ORGANİZESİ AMA MALATYALI YOK!

Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya'ya düzenlenen resmi gezide toplu iltica eden 43 kişinin isimleri geçen günlerde kamuoyu ile paylaşılırken, Almanya’ya iltica edenlerin büyük çoğunluğunun gençlerden oluştuğu dikkat çekiyor. İltica edenlerin 12’sinin Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, içlerinde Malatyalı bulunmuyor.

Malatya'dan resmi geziyle Almanya'ya toplu iltica soruşturması devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir vali yardımcısı ile Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü ve 2 kamu görevlisi görevden uzaklaştırıldı.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen gezide yaşanan iltica olayı gündemdeki sıcaklığını korurken, kamuoyu Almanya’ya toplu iltica eden isimleri merak ediyor. Yeşilyurt Belediyesi’nin organizasyonuyla Almanya’ya giden ve geri dönmeyen 43 kişinin büyük bir bölümünü Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı isimler oluşturuyor. Toplu iltica gezisine katılan isimlerin 12’si Şanlıurfa’dan giderken, 7’sini Bingöl, 6’sını Diyarbakır, 5’ini Elazığ, 3’ünü ise İstanbul nüfusuna kayıtlı isimler oluşturuyor. Geziye; 2 Mardin, 2 Mersin, 2 Muş, 1 Şırnak, 1 Gaziantep, 1’de Tekirdağ’dan katılım olmuş.

İLTİCA EDENLER ARASINDA 2000 DOĞUMLULAR DİKKAT ÇEKİYOR

Almanya’ya toplu ilticada dikkat çeken bir diğer detay ise geziye katılanların birçoğunun 90 doğumlu olması. İltica edenlerin 10’unun 2000 doğumlu olduğu kaydedilirken, gurubun en yaşlı üyesinin 1973, en genç üyelerinin ise 2002 (7) doğumlu olduğu öğrenildi.

Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya'ya düzenlenen gezi kapsamında iltica edenlerin nüfusa kayıtlı oldukları iller şöyle:

“Maruf Olgun-Bingöl, Emin Korkmaz-İstanbul, Emrah Polat-Diyarbakır, Leyla Sonkur-Muş, Nevzat Keyya-Şanlıurfa, Sinan Altundağ-Diyarbakır, Ümit Kolkıran-Mersin, Yılmaz Polat-Diyarbakır, Zeynep Acar-Mersin

Özkan Yapıcı-Şanlıurfa, Harun Akın-Şanlıurfa, Mizgin Akın-Şanlıurfa, Yakup Doğan-Diyarbakır, Mehmet Beslenen-Şanlıurfa, Mürsel Yıldız-Şanlıurfa, Zühal Ektiren-Mardin, Mustafa Yıldız-Şanlıurfa, Ebru Kandemir-Bingöl, Mehmet Alkan-Şanlıurfa, Naile Çemberlitaş-Şanlıurfa

Veysel Korkmaz-Elazığ, Saniye Özer-Bingöl, İhsan Kaymazalp-Bingöl, İbrahim Özdemir-Elazığ, Muharrem Aydık-İstanbul, Ramazan Erdoğan-Elazığ, Zeki Kaya-Elazığ, Musa Yıldız-Elazığ, Pervin Saydrasoul-Şırnak, Evin Yıldız-Mardin, Zehra Yapıcı-Şanlıurfa

Bilal Dursun-Bingöl, Aydın Gezer-Bingöl, İsmet Polat-Gaziantep, İbrahim Koç-Muş, Şahin Polat-Diyarbakır, Burhan Altun-İstanbul, Mehmet Talu-Şanlıurfa, Yıldız Ada-Bingöl, Barış Polat-Diyarbakır, Çetin Derin-Tekirdağ, Bilal Öksüz-Şanlıurfa.”