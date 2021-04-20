Laboratuvar hizmeti alınacak!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, " Malatya Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve diş Sağlığı Hastanesi Protez Laboratuvarı (Diş) Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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