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20 Nis 2021 - 09:00- Yaşam G: 19 Nis 2021 - 21:14

Müştemilatlı ev ve bahçe icradan satılık!

Malatya/Battalgazi Uçbağlar Mahallesi'nde müştemilatlı ev ve bahçesi icradan satılıktır
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre müştemilatlı ev ve bahçe icradan satılık. İlanda, " Malatya İl, Battalgazi İlçe, 334 Ada, 1 Parsel, ÜÇBAĞLAR Mahalle/Köy,Tespite esas taşınmaz betonarme karkas bina olup, yapıya ait 16.11.1992 tarih ve 144-20 numaralı yapı ruhsatı bulunmaktadır. Taşınmazın elektrik ve su bağlantıları var olup, doğalgazlı ısınma sistemine sahiptir ve asansörsüzdür." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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20 Nis 2021 - 09:00 Malatya- Yaşam

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