Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre müştemilatlı ev ve bahçe icradan satılık. İlanda, " Malatya İl, Battalgazi İlçe, 334 Ada, 1 Parsel, ÜÇBAĞLAR Mahalle/Köy,Tespite esas taşınmaz betonarme karkas bina olup, yapıya ait 16.11.1992 tarih ve 144-20 numaralı yapı ruhsatı bulunmaktadır. Taşınmazın elektrik ve su bağlantıları var olup, doğalgazlı ısınma sistemine sahiptir ve asansörsüzdür." bilgileri yer aldı.





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