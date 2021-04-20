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20 Nis 2021 - 14:00- Gündem G: 19 Nis 2021 - 21:04

Yeşilyurt'ta mahkemeden satılık arsa

Malatya/Yeşilyurt Bardak Deresi Mevkii'nde 513 m² arsa mahkeme kararıyla satılacak.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Yeşilyurt'ta mahkemeden arsa satılık. İlanda, "Tapunun Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mah. Bardak Deresi Mevkii 1347 ada 3 parsel boş arsa olup Belediye ve Altyapı hizmetlerinde faydalanır" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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20 Nis 2021 - 14:00 Malatya- Gündem

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