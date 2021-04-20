Yeşilyurt'ta mahkemeden satılık arsa

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Yeşilyurt'ta mahkemeden arsa satılık. İlanda, "Tapunun Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mah. Bardak Deresi Mevkii 1347 ada 3 parsel boş arsa olup Belediye ve Altyapı hizmetlerinde faydalanır" bilgileri yer aldı.

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