Busabah Malatya Busabah Malatya
19 Nis 2021 - 20:32- Eğitim G: 19 Nis 2021 - 20:37

YTÜ, Öğretim Üyesi alıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor.
mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, ilgili Kanunda belirtilen şartları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri”ni sağlıyor olması gerekmektedir." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# için, ile, basın

19 Nis 2021 - 20:32 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak! mask
Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak!
Bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere sürpriz hediye mask
Bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere sürpriz hediye
Uzaktan eğitim geri geldi! mask
Uzaktan eğitim geri geldi!
33 öğretim üye alımı! mask
33 öğretim üye alımı!
18 Öğretim Üyesi alınacak! mask
18 Öğretim Üyesi alınacak!
YÖKDİL sonuçları açıklandı! mask
YÖKDİL sonuçları açıklandı!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Yeşilyurt skandalında yeni gelişme! Herkesin merak ettiği o liste! mask
Yeşilyurt skandalında yeni gelişme! Herkesin merak ettiği o liste!
Sıradaki isim Çınar mı? mask
Sıradaki isim Çınar mı?
Görevden alınmalara devam! mask
Görevden alınmalara devam!
Çınar’ın manidar birinciliği! mask
Çınar’ın manidar birinciliği!
Dolandırıcı Ordusu Adliyeye Sevk Edildi mask
Dolandırıcı Ordusu Adliyeye Sevk Edildi
Çınar, o ismi görevden aldı! mask
Çınar, o ismi görevden aldı!

GALERİ

MERSEDES KADİR'İN ANISI YAŞATILIYOR mask
MERSEDES KADİR'İN ANISI YAŞATILIYOR
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK! mask
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK!
Malatya uyarıları dinlemiyor mask
Malatya uyarıları dinlemiyor
MALATYA SESSİZ mask
MALATYA SESSİZ
Otomobille gelip ateş açtılar, bir kişi yaralandı mask
Otomobille gelip ateş açtılar, bir kişi yaralandı
Uçağı arızalanan Bakan Malatya'ya zorunlu iniş yaptı mask
Uçağı arızalanan Bakan Malatya'ya zorunlu iniş yaptı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL