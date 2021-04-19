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19 Nis 2021 - 20:24- Eğitim G: 19 Nis 2021 - 20:31

43 sözleşmeli personel alınacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alacak
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personel alımı yapacak. İlanda, "Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2. maddesinin  (b)  fıkrasına  göre  aşağıda  belirtilen  unvanlarda  2020  yılı  KPSS  (B)  grubu  puan sıralamaları  esas  alınmak  suretiyle  yazılı  ve  sözlü  sınav  yapılmaksızın  sözleşmeli  personel alınacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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19 Nis 2021 - 20:24 Malatya- Eğitim

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