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19 Nis 2021 - 20:17- Yaşam G: 19 Nis 2021 - 20:23

TBMM'de personel alımı!

TBMM personel alımı sınav duyurusu yaptı.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, TBMM memur alımı yapacak. İlanda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü sınavla Kurumumuz arşivlerinde yer alan Osmanlıca arşiv belgelerinin tespiti, çevirisi, düzenlenmesi ve verilecek diğer görevleri yapmak üzere (10) adet memur alınacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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19 Nis 2021 - 20:17 Malatya- Yaşam

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