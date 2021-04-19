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19 Nis 2021 - 17:21- Spor G: 19 Nis 2021 - 17:28

‘SANA PAS ATACAĞIM, SENDE GOL ATACAKSIN’

Süper Ligin 35.haftasında sahasında Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden Helenex Yeni Malatyaspor, 13 maçlık galip gelememe serisini sonlandırdı. Lig’de uzun süre sonra hanesine 3 puan yazdıran sarı siyahlılar, puanını 37’ye yükseltirken takımda keyifler yerine geldi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Bu sezonun ilk yarısında 27 puan toplayan ancak 13 hafta üst üste maç kazanamayan Yeni Malatyaspor, 35.haftada sahasında konuk ettiği Alanyaspor’u, Teenega Lingani Hadebe’nin golüyle 1-0 mağlup etti. Ligde sona yaklaşılırken Alanyaspor karşısında kritik bir galibiyet alan Doğu Anadolu ekibi, puanını 37’ye yükseltirken, alt sıradaki rakipleriyle arasındaki puan farkını açtı. 13 maç sonra 3 puanla tanışan sarı siyahlılar, bu sezon ikinci yarıdaki ilk galibiyetini aldı. Yeni Malatyaspor’a galibiyeti getiren golü kaydeden Zimbabveli defans oyuncusu Teenage Lingani Hadebe, maçtan önce Karim Hafez ile gol atacağını konuştuklarını söyledi. 

“DUA ETTİM VE GERÇEKLEŞTİ”

Hadebe, takımın sol bek oyuncusu Karim Hafez’in kendisine ‘Sana asist yapacağım, sende gol atacaksın’ dediğini anlatarak,

Her şeyden önce çok sevinçliyiz. Gol attığım için ben ayrıca mutluyum. Maçtan önce takım arkadaşım Karim Hafez, ‘Sana pas atacağım, sende gol atacaksın’ demişti. Ona da teşekkür ediyorum. Bende bunun için dua ettim ve gerçekleşti

dedi. 

Önemli bir 3 puan aldıklarını kaydeden Hadebe, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu ve takım arkadaşlarını tebrik ettiğini söyledi.  Hadebe,

Bizim için zor bir maç olacağını biliyorduk. Alanyaspor’da zor bir takım. Öyle de oldu ama biz kim olduğumuzu biliyoruz. İyi mücadele ettik ve kazandık” diye konuştu. Alanyaspor maçında atılan tek golün asistini yapan sol bek oyuncusu Karim Hafez ise “Takım olarak Alanyaspor karşısında aldığımız galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Tabii maçtan önce Hadebe’ye ‘Sana iyi bir orta yapacağım, sende gol atacaksın’ dedim, gerçekten de oldu” dedi. Hafez, haftalar sonra aldıkları galibiyetle ilgili “Zor bir maçtı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Zorlu bir süreçten de geçiyorduk. Yeni hocamız geldi. Bize taktiksel çok şey öğretti. Nasıl kompakt kalacağımızı gösterdi. Onunla birlikte beraberlikler almaya başladım. Adım adım üzerine koyarak ilerledik ve sonunda da 3 puanı aldık

değerlendirmesinde bulundu.

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19 Nis 2021 - 17:21 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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