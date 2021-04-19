“ÖZGÜRLÜĞÜ BİSİKLET SAYESİNDE YAŞADIM” 

Bisikletin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Demir,
Çocukluğumda bisikleti çok kullanırdım. 6 yaşında babam bana bisiklet almıştı. Mahallede fırına, bakkala, her yere bisikletle giderdim. Mahallede arkadaşlarımla da oynardım ama daha çok bisiklet kullanırdım. Mahalle kültürünü iyi yaşadım. Uzak mahallelere bisiklet sürerek giderdim. Aslında yakın mesafelerdi ama bizim için o günlerde çok büyük bir başarıydı bisikletle uzak mahallelere giderdik
ifadelerini kullandı.
Fatma Demir, özgürlüğü bisiklet sayesinde yaşadığını kaydederek, şunları söyledi:
Tabii 2,5 yıldır yeniden bisiklet kullanmaya başladım. Bunu daha profesyonel yapmak için harekete geçtim ve şuan ilçe ilçe geziyorum. O çocukluğumda mahallemizin dışına çıktığım hissiyatı, şimdi ilçe ilçe hatta il il gezerek yaşıyorum.
“111 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİM”
Bisikletle uzun mesafelere gittiklerini ifade eden Demir,
Bence bunun kadını erkeği yok. Malatya Bisiklet Topluluğu sayesinde yeniden bisiklet sürmeye başladım ve 2,5 yıl oldu. İlk 4,5 kilometre giderken tıkanıyordum, nefes nefese kalıyordum. Tabii uzun yıllar sonra yeniden bisiklet sürmeye, çocukluk dönemimdeki bisikletle başlamıştım. O zamanlar bisiklet konusunda çok bilgili değildim. Çocukken kullandığım bisikleti çok iyi sanıyordum. İlk etapta 4-5 kilometre bisiklet sürdüğümde çok yoruluyordum. Zamanla bisikletimi de değiştirdikten sonra 111 kilometre pedal çevirdim. Malatya merkezden Kale’ye, Kale’den Baskil’in köylerine ardından da Battalgazi feribot iskelesine kadar gidip, Malatya’ya döndüm. Arapgir’e gittim, o da benim için uzun mesafeydi, hepsi 120 kilometreydi, ben 100 kilometresini bisikletle gittim
dedi.
“BİSİKLET, BEDENİME VE RUHUMA İYİ GELDİ”
Demir, bisiklet sürerken çok büyük deneyimler yaşadığını kaydederek, şunları söyledi:
Bisiklet sürünce gerçekten çok mutlu oluyorum. Çocukluktan başlayan bir serüven. Benim için yeniden bir çocukluğa dönüş gibi. Bisiklet sürerken hem yeniden çocukluğumu yaşıyorum hem de spor yapıyorum. Özellikle pandemi sürecinde bisiklet benim en yakın arkadaşım oldu. Hem bedenime hem de ruhuma ilaç gibi geldi. Malatya Bisiklet Topluluğu sayesinde yeni insanlar tanıdım. Birlikte ortak paydada buluştuk. Arkadaşlarımızla turlar düzenliyoruz. Küçük turlar düzenledik, 4 kişilik bir grupla Kapadokya’ya gittik. Bisiklet sayesinde ilk kez kampla tanıştım. Önceden otellerde kalırdım ama bisikletle tanıştıktan sonra kamp yapmaya başladım. Keşke daha önceden başlasaydım.
“İLK BAŞTA ÇEKİNDİM AMA ŞİMDİ O ÇEKİNGENLİK KALMADI”
Bisiklet sürmeye başladığı ilk dönemde biraz çekindiğini anlatan Demir,
Tesettürlü olduğum içinde artı bir çekingenlik olmuştu. Zamanla bisiklet süren kadınların çoğalmasıyla bu çekingenliğimi de attım. Toplumdaki önyargının da kalktığını düşünüyorum. 2,5 yıl bisiklet sürmeye başladığımda farklı sıkıntılar yaşıyordum ama o sıkıntılar şimdi kalmadı. Hem insanlar hem de araçlar alıştı. Beklediğimiz düzeyde değil ama biraz daha iyi. Bende araç kullanıyorum. Şunu söylemek istiyorum; bisikletlerimizde kaporta veya bizi koruyabilecek bir şey yok, o yüzden daha dikkat etmelerini istiyorum. Araç sürücüleri, bisiklet kullanıcılarına fazla yaklaşmasınlar. Artık yakın hiçbir yere araçla gitmiyorum, işlerimi bisikletimle giderek hallediyorum. Park derdi yok, üstelik sporumu da yapmış oluyorum. Bisikleti ulaşım aracı olarak görmüyorum, hayatımın odak noktasında yer alıyor
ifadelerini kullandı.
Fatma Demir, yeni bisikletiyle uzak mesafelere gitmenin keyfini yaşadığını kaydederek,
Her bisikletle uzun mesafe yapılmaz, bisikletinde çeşitleri var. Biraz kaliteli olması gerekiyor. Hafif olması, fren sisteminin iyi olması lazım. Ben, dağ bisikleti kullanıyorum. Daha uzun mesafe yapmak isteyenler için tur bisikletleri var. Şehirde ulaşımda kullanmak isteyenler için daha farklı bisikletler var. Ben stabilize yollara gittiğim için dağ bisikleti kullanıyorum. Uzun mesafelerde yanımda tamir setimde oluyor. Yakın bir zamanda teker patlaması başıma geldi, değiştirmek çok kolay değilmiş
dedi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.