19 Nis 2021 - 20:00- Spor

“ÖZGÜRLÜĞÜ BİSİKLET SAYESİNDE YAŞADIM”

Malatya’da, Okul Öncesi Öğretmeni olan ve 6 yıldır bu görevde bulunan Fatma Demir, bisikletin hem bedeni hem de ruhuna iyi geldiğini ifade ederek, “Bisiklet sürerken hem yeniden çocukluğumu yaşıyorum hem de spor yapıyorum. Özellikle pandemi sürecinde bisiklet benim en yakın arkadaşım oldu” dedi.