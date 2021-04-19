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19 Nis 2021 - 17:00- Siyaset G: 19 Nis 2021 - 17:04

FENDOĞLU’NDAN BÖLÜCÜLERE DERS GİBİ YANIT!

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, yıllardır ülkeyi bölmeye çalışanların oyunlarının tutmadığını ve tutmayacağını belirterek, “Birinci olarak sağcı ve solcuyu denediler olmadı. Alevi Sünni’yi denediler yine olmadı. Bugün Kürt-Türk ayrımı bunların en sonuncu halkasıdır. PKK bir terör örgütüdür. Bu Apo dedikleri cani de katildir, teröristtir. Bunun ötesi de yoktur. Yani bunlar bizi ayıramazlar” dedi.

Şükran Malkoç
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MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 1978 yılında dönemin Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu’nun vefatının 43. yıl dönümünde Malatya’nın yerel bir TV kanalında bazı açıklamalarda bulundu. Fendoğlu, “Bugün Devlet Başkanımız, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği dış güçler dediği özellikle de üstüne vurgulamak istedikleri beka dedikleri olay, bugün yine sağduyulu milliyetçilerin ve vatanını seven insanların sırtından geçmiştir, 80 iktidarıyla birlikte. Hamido’yu şehit ettiler ama Malatya istenilen sonucu vermedi” ifadelerini kullandı.

‘OYUNLARI TUTMADI’ MESAJI

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya’nın yerel bir TV programında, amcası Hamit Fendoğlu’nun 43. ölüm yıl dönümüyle ilgili bir konuşma yaptı. Konuşmasında ülkenin bölünmez birliğine ve beraberliğine vurgu yapan Fendoğlu, sağ-sol, alevi-sünni ve Türk-Kürt ayrımının sonuç vermediğini ülkeyi bölmeye çalışanların oyunlarının tutmadığını belirtti.

“KÜRT-TÜRK AYRIMI BUNLARIN EN SONUNCU HALKASIDIR”

Ülkeyi bölmek isteyenlerin etnik yapı, din ve dil üzerinde ayrım yapma girişimlerinin başarısız olduğunu ifade eden Milletvekili Mehmet Fendoğlu,

1970 yılı ve 80’li yıllara dayanan süreç içerisinde başlayan Taksim olayları ve yapılan olaylar tamamen Türkiye’yi bölmek amacıylaydı. Birinci olarak sağcı ve solcuyu denediler olmadı. Alevi Sünni’yi denediler yine olmadı. Bugün Kürt-Türk ayrımı bunların en sonuncu halkasıdır. Yeni nesil gençlere buradan ifade etmek istiyorum. Amma velakin bugün Devlet Başkanımız, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği dış güçler dediği özellikle de üstüne vurgulamak istedikleri beka dedikleri olay, bugün yine sağduyulu milliyetçilerin ve vatanını seven insanların sırtından geçmiştir, 80 iktidarıyla birlikte. Hamido’yu şehit ettiler ama Malatya istenilen sonucu vermedi. Bakın 1980 öncesi sağ-sol, alevi-sünni 1980 ihtilalinden sonra ise bir PKK olgusu. 1983’te Eruh’ta 3 askerimizin şehit edilmesiyle bir eylem çıkardılar. En tehlikeli eylem, o gün devleti yönetenlere benim kızgınlığım, o gün basit gibi görünen terör olayını basite indirgemek, bugün 30 bin vatandaşımız ve 5 bin 500 şehidimize mal olmuştur. PKK bir terör örgütüdür. Bu Apo dedikleri cani de katildir, teröristtir. Bunun ötesi de yoktur. Yani bunlar bizi ayıramazlar

söylemlerini kullandı.

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19 Nis 2021 - 17:00 Malatya- Siyaset

Muhabir Şükran Malkoç

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